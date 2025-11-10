G4Media.ro
Fosta judecătoare Daniela Panioglu critică reclamația CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu

Fosta judecătoare Daniela Panioglu critică reclamația CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu

Daniela Panioglu, judecătoare la Curtea de Apel București care s-a pensionat în luna septembrie a acestui an, a avut un comentariu acid-ironic la adresa demersului Consiliului Superior al Magistraturii, care a decis să o reclame la Parchetul General pe vicepremierul Oana Gheorghiu, pentru niște opnii exprimate față de pensiile speciale ale magistraților.

Iată ce a declarat judecătoarea Panioglu pentru G4Media:

„Declarația vicepremierului Oana Gheorgiu nu se încadrează, nici pe departe, în infracțiunea de incitare la violență, ură sau discriminare, astfel cum este reglementată de dispozițiile art.369, Cod penal.

Norma de drept material invocată în plângerea penală a fost modificată prin Legea nr.258/2023, intrată în vigoare încă din data de 28 septembrie 2023, astfel că a fost timp suficient pentru a putea fi luată la cunoștință, și este cât se poate de clară, în sensul că prevede, în mod expres și limitativ, categoriile de persoane împotriva cărora are loc incitarea la violență, ură sau disciriminare, și anume pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA, categorii în care magistrații nu se încadrează.

Pentru a depăși hilarul unei asemenea sesizări, putem forța și să considerăm că persoana vătămată care a formulat plângerea penală consideră că se încadrează în categoria opiniei ori apartenenței politice”.

Daniela Panioglu este judecătoarea care, printre altele, l-a condamnat la închisoare pe fostul primar al capitalei, Sorin Oprescu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

