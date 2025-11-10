Taylor Fritz, victorie în două seturi în fața lui Lorenzo Musetti la Turneul Campionilor
Jucătorul italian Lorenzo Musetti, aflat la prima sa participare la Turneul Campionilor, a fost învins luni de americanul Taylor Fritz, scor 6-3, 6-4, transmite News.ro.
În faţa publicului italian, numărul 9 mondial, calificat în ultimul moment după retragerea lui Novak Djokovic, a fost rapid depăşit de Taylor Fritz (nr. 6).
Finalist anul trecut în faţa lui Jannik Sinner, americanul şi-a început perfect săptămâna, încheind duelul în două seturi (6-3, 6-4).
Sinner şi Félix Auger-Aliassime vor fi ultimii care vor intra în competiţie luni seară, la Torino.
