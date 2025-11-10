Papa Leon va primi la Vatican zeci de vedete de la Hollywood, în weekend / Care sunt filmele sale preferate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Aproape 40 de vedete de la Hollywood se vor întâlni cu Papa Leon al XIV-lea în acest weekend, printre care actorii Cate Blanchett, Chris Pine și Adam Scott, a anunțat luni Vaticanul, scrie Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

La audiența specială de la Vatican cu Papa Leon al XIV-lea, primul papă din Statele Unite, vor participa și regizorii câștigători ai premiului Oscar Spike Lee, George Miller și Gus Van Sant.

Papa „și-a exprimat dorința de a aprofunda dialogul cu lumea cinematografiei… explorând posibilitățile pe care creativitatea artistică le oferă misiunii Bisericii și promovării valorilor umane”, a declarat Vaticanul într-un comunicat.

Evenimentele papale au adesea ca invitați cardinali catolici de rang înalt, dar rareori includ vedete de la Hollywood.

Cu toate acestea, regretatul papă Francisc a găzduit în iunie 2024 un eveniment la Vatican pentru comici, printre care s-au numărat prezentatorii de emisiuni de noapte din SUA Conan O’Brien, Stephen Colbert și Jimmy Fallon.

Printre cei care vor participa la evenimentul de sâmbătă alături de Leo se numără actorii Alison Brie, Dave Franco și Viggo Mortensen, precum și regizorii Joanna Hogg, Tony Kaye și Julie Taymor.

Înaintea noului eveniment, Vaticanul a dezvăluit patru dintre filmele preferate ale papei: „It’s a Wonderful Life” (1946); „The Sound of Music” (1965); „Ordinary People” (1980); și „Life Is Beautiful” (1997).

Evenimentul de sâmbătă este organizat de biroul cultural al Vaticanului, ca parte a Anului Sfânt al Bisericii.