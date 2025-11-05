Papa Leon îndeamnă la o „reflecţie profundă” asupra modului în care îi tratează pe migranţi administraţia Trump

Papa Leon al XIV-lea a îndemnat marţi la o „reflecţie profundă” asupra modului în care sunt trataţi migranţii în Statele Unite sub administraţia preşedintelui Donald Trump, subliniind că nevoile spirituale ale celor aflaţi în detenţie trebuie respectate, au consemnat agențiile de știri Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

Într-o discuţie cu presa la Castel Gandolfo, reşedinţa sa din afara Romei, papa a fost întrebat despre imigranţii deţinuţi într-un centru federal din Broadview, lângă Chicago, cărora li s-a refuzat posibilitatea de a primi Sfânta Împărtăşanie, un important ritual religios.

Leon, originar din Chicago, a citat Evanghelia după Matei, capitolul 25. „Iisus spune foarte clar că la sfârşitul lumii vom fi întrebaţi, ştiţi, cum l-aţi primit pe străin? L-aţi primit şi l-aţi primit bine, sau nu? Şi cred că trebuie făcută o reflecţie profundă cu privire la ceea ce se întâmplă”, a spus pontiful.

„Mulţi oameni care trăiesc (în SUA, n.red.) de ani şi ani şi ani, fără a cauza niciodată probleme, au fost profund afectaţi de ceea ce se întâmplă acum”, a adăugat el.

Leon, primul papă american, a criticat şi anterior modul în care guvernul federal îi tratează pe imigranţi, prinşi într-o campanie dură de reprimare care a tulburat oraşe din întreaga ţară.

Referindu-se la deţinuţii de la Broadview, el a notat marţi că trebuie luate în considerare drepturile spirituale ale deţinuţilor.

„Cu siguranţă aş invita autorităţile să permită lucrătorilor pastorali să se ocupe de nevoile acestor oameni”, a spus el. „De multe ori sunt separaţi de familiile lor pentru o perioadă lungă de timp; nimeni nu ştie ce se întâmplă, dar trebuie satisfăcute şi nevoile lor spirituale”.

O delegaţie de clerici, inclusiv un episcop catolic, a vrut să le aducă deţinuţilor de la Broadview Sfânta Împărtăşanie pe 1 noiembrie, sărbătoarea catolică a Tuturor Sfinţilor, dar i s-a refuzat accesul.

Facilitatea de la Broadview a fost scena unor ample proteste, în contextul manifestaţiilor împotriva poliţiei de imigraţie (ICE), principalul instrument al preşedintelui american în politica de expulzare masivă de străini în situaţie ilegal ă.

Ales în mai după decesul Papei Francisc, Leon a dat dovadă de un stil mult mai rezervat decât predecesorul său, dar a început să critice administraţia Trump mai deschis, atrăgând reacţii negative din partea unor proeminenţi catolici conservatori. În primul său document de mare importanţă, emis pe 9 octombrie, el a făcut apel către lume pentru a ajuta imigranţii şi a reamintit criticile vehemente ale predecesorului său la adresa lui Trump.

În răspuns la întrebările de marţi ale presei, suveranul pontif a criticat de asemenea trimiterea de către administraţia americană de nave de război în largul coastelor Venezuelei, oficial pentru o operaţiune antidrog.

Potrivit papei, rolul forţelor armate ar trebui să fie „să apere pacea”, în timp ce decizia lui Trump „creşte tensiunea”.

„Nu vom câştiga cu violenţă , lucrul (corect) de făcut este să căutăm dialogul şi o modalitate corectă de a găsi soluţii la problemele care pot exista într-o ţară”, a îndemnat el.