Expert Forum: Apel către candidații la locale și partidele care îi sprijină

EFOR a transmis politicienilor care și-au anunțat candidatura la locale și partidelor care îi sprijină un apel prin care solicităm să transparentizeze finanțarea politică și a campaniei electorale, se arată într-un comunicat al organizației. Potrivit sursei citate, legislația deficitară și lipsa de transparență din partea competitorilor transformă precampania într-o zonă gri, iar alegătorul nu înțelege de unde provin banii și pe ce se cheltuie. Mai mult, există riscul ca această perioadă să fie mai bine finanțată decât campania în sine, ceea ce înseamnă că ne mințim singuri cu privire la transparența și integritatea procesului electoral.

Redăm mai jos comunicatul integral:

”Noi, la Expert Forum, atragem atenția de ani de zile asupra opacizării finanțării campaniilor electorale, mai ales de când au crescut semnificativ subvențiile. Mai mult, campania s-a mutat, practic, în precampanie, de când legea a interzis practic candidaților să folosească publicitatea electorală stradală în timpul campaniei propriu-zise. Măsura e nefastă, irațională, contrară interesului public: dacă pentru finanțarea campaniei există reguli care să asigure cât de cât transparența, în săptămânile dinaintea începerii perioadei de campanie fiecare face ce vrea, cu minime restricții legale. E imposibil pentru cetățean să înțeleagă de unde vin banii candidaților și cât și cum se cheltuie, în timp util ca să voteze informat.

Știm, de exemplu, că pentru alegerile din decembrie un candidat la primăria generală sau la funcția de președinte al consiliului județean poate strânge și cheltui cel mult 810.000 de lei. Suma e relativ mică. Dar de câte zile Bucureștiul este plin deja de panouri gigantice și mașini cu afișaj electronic? Partidele plătesc, cel mai probabil, în același timp și pentru promovare în presă. E greu de crezut că aceste cheltuieli nu depășesc cei 810.000 de lei.

Dacă precampania costă mai mult decât campania, dar ne facem că ne uităm doar la rapoartele de venituri și cheltuieli din luna propriu-zis ”electorală”, ne mințim singuri. Exact așa a fost și până acum: în 2024, partidele au cheltuit cele mai mari sume pentru presă și propagandă, aproape 70 de milioane de lei în total, în lunile aprilie și octombrie, fix înaintea începerii campaniilor electorale pentru locale și prezidențiale – iar noi ne prefacem că sumele acestea n-au influențat alegătorul exact în sensul în care o face o campanie propriu-zisă.

Mai mult, legea nu solicită candidaților să marcheze materialele electorale înainte de începerea campaniei, deși se cheltuie sume semnificative din subvenții, dar și din bani pe care îi aduc competitorii din alte surse. În plus, pare că nu aplicăm nici noul Regulament European 2024/900 privind publicitatea politică, intrat în vigoare din 10 octombrie, care a introdus și el încă o dată cerințe de marcare a materialelor de publicitate politică.

Astfel, cetățeanul nu are informații complete în timp util – adică până să pună buletinul în urnă – despre ce bani au avut candidații și cum i-au folosit. Partidele vor raporta aceste cheltuieli doar primăvara viitoare, în rapoartele de venituri și cheltuieli anuale. Nu mai vorbim că în varianta care va fi făcută publică, aceste rapoarte au informații incomplete și sunt aproape inutile. Nici când e vorba de bani publici n-avem mai multă transparență în timp util: AEP va publica rapoarte generice pentru partidele care cheltuie din subvenții abia în luna decembrie pentru cheltuielile din noiembrie, deci tot după alegeri. Niciuna din aceste raportări nu ne arată nici cine sunt beneficiarii banilor.

În plus, pentru perioada de campanie electorală nu se publică nici donatorii, ceea ce este o limitare gravă a transparenței finanțării politice: e esențial să știm dacă vreun candidat e influențat din umbră de interesele vreunui afacerist bogat sau vreunui personaj cu probleme penale. Pentru persoanele care doresc să devină candidați independenți legislația este și mai permisivă – practic, aceștia nu raportează nimic pentru precampanie. Dar cum am văzut în ultimul an la alegeri, știi cine e candidatul uitându-te la cine îl finanțează.

În loc de transparență, am observat că materialele de promovare ale unor candidați la alegerile din decembrie ascund sigla partidului cât de mult se poate, probabil pentru că aceste cheltuieli se fac din subvenții, deci pentru ”promovarea partidului”. E o ipocrizie evidentă: ni se cere să credem că acești bani sunt ”pentru promovarea partidului”, cum cere legea, când de fapt sunt evident campanie electorală pentru candidatul partidului în cauză.

Având în vedere lacunele din lege, dar și dreptul fundamental al alegătorilor de a înțelege cum se finanțează politica, solicităm candidaților la alegerile din 2025:

să fie mai transparenți decât le-o cere o lege deficitară și să explice publicului din proprie inițiativă, în timp util, de unde le vin banii și pe ce îi cheltuie înainte de începerea campaniei electorale.

să transparentizeze contractele plătite din subvenții, bani publici care credem că vor fi intens folosiți în această perioadă. Secretomania bazată pe o lege defectuoasă și pe invocarea confidențialității comerciale, pentru bani publici, dăunează democrației.

Să împingă în propriul partid reforma legii, pentru a remedia aceste probleme și pentru a crește transparența procesului. Trebuie rezolvate odată aceste lipsuri înainte să intrăm într-un nou ciclu electoral. Dacă nu știți cum, ne oferim noi să vă ajutăm. Expert Forum și Coaliția Vot Corect au pregătit o listă de priorități de la care putem porni discuția

Apel către candidații/ele la locale și partidele care îi sprijină: Scoateți la lumină finanțarea politică!”