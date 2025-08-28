Analiză Expert Forum: Comportament inautentic coordonat în alegerile din Republica Moldova

Expert Forum (EFOR) a identificat o rețea coordonată de 17 conturi TikTok care au contribuit la creșterea promovării candidatului la alegerile parlamentare din Republica Moldova Vasile Costiuc, doar în ultima săptămână putând fi observate peste 1 milion de vizualizări folosind #vasilecostiuc. Rețeaua prezintă indicii clare de comportament inautentic, cu 993 de conturi „soldați” care urmăresc sistematic aceleași profiluri politice.

Este un exemplu de cum sistemele electorale sunt vulnerabile la manipulare prin publicitate politică mascată pe platformele de social media. Ca răspuns, trebuie acționat sistemic pentru a mări transparența și a genera acțiuni reale de contracarare din partea platformelor mari, se arată în analiza Expert Forum.

Cazul Vasile Costiuc: o creștere suspectă pe online

Vasile Costiuc este președintele Partidului Politic „Democrația Acasă”, pretins unionist radical şi partener al partidului AUR din România şi al liderului său, George Simion, împreună cu care a avut acţiuni politice comune. Costiuc a făcut campanie electorală pentru AUR în alegerile prezidențiale din România, inclusiv acțiuni mediatice legate de presupuse fraude la vot (fără dovezi), acțiuni care au fost preluate și amplificate de AUR. În trecut Costiuc a fost activ în acțiuni publice de demascare a corupției, uneori adevărate, uneori pretinse doar. Totodată a făcut parte dintr-un grup mai extins de politicieni ”de buzunar” al oligarhului Vladimir Plahotniuc, fiind instrumentalizat contra opoziției de atunci. Anterior a apărut informația că Vasile Costiuc a fost implicat în Rusia în evenimente organizate de Alexandr Kondyakov, general FSB, se arată în raport.

Costiuc a înregistrat o explozie neobișnuită pe TikTok în ultimele săptămâni. Creșterea de 300% în ultimele şapte zile față de săptămâna precedentă stârneşte suspiciuni legitime privind autenticitatea acestei popularități.

Cifrele sunt impresionante, dar nu atipice pentru platforma TikTok unde totul se viralizează imprevizibil: peste 1 milion de vizualizări strânse doar în ultima săptămână. Această explozie a determinat Expert Forum să investigheze existența unor tipare de comportament inautentic în spatele acestei creșteri și să vedă cine creează conținutul despre politician, dar și cine îl consumă – adică cine sunt urmăritorii săi.

Caracteristicile Rețelei Identificate

Structura de bază: Au fost identificate 17 conturi care au creat 417 videoclipuri în ultimele şapte zile, promovând majoritar politicianul Vasile Costiuc și partidul acestuia.

Paradoxul vizibilității: În ciuda numărului ridicat de vizualizări pentru videoclipuri, vorbim de conturi relativ mici cu până în 1000 de urmăritori. E foarte ușor să treacă pe sub radar conturi teoretic irelevante, dar care, conform criteriilor TikTok care sunt în continuare necunoscute, pot exploda algoritmic cu milioane de vizualizări cuantificate și ele după o rețetă proprie, complet aleatoriu.

Metodologia de analiză

Pentru analiza urmăritorilor fiecăruia dintre cele 17 conturi principale a fost folosită o analiză bazată pe clasificarea fiecărui cont într-o categorie de risc. Un cont suspect de a fi inautentic a fost încadrat la analiză doar dacă se afla la categoria medie sau ridicată de risc; cele cu o categorie scăzută au fost excluse.

A fost folosit un model (script de Python) heuristic care combină mai mulți parametri pentru a calcula probabilitatea ca un cont să fie inautentic. Modelul analizează comportamente suspecte cum ar fi: zero videoclipuri dar mulți urmăritori; like-uri fără conținut propriu; raport nenatural urmăriri/urmăritori; profiluri goale fără bio/avatar; tipare repetitive în username-uri și cuvinte cheie de tip click-bait. Suma acestor comportamente generează un punctaj de risc: ridicat, mediu sau scăzut.

Rezultatele analizei

Din totalul de 13.627 de urmăritori clasificați ca fiind de risc RIDICAT sau MEDIU, a fost analizată distribuția pe 16 conturi principale din cele 17 (un cont nu a putut fi scanat). Cel mai mare cont, „politica fara idioti”, are 7.535 de urmăritori încadrați la CIB cu risc mediu/ridicat dintr-un total de 21,200 de urmăritori.

Restul conturilor care redistribuie constant “politica fara idioti” au o medie de 851 de urmăritori per cont, dar cel mai important indicator este că 993 de conturi cu risc mediu/ridicat de CIB (conturi fără videoclipuri majoritar sau cu videoclipuri șterse) urmăresc simultan mai multe profiluri din rețea. Practic, aceleași grupuri deja identificate drept potențial CIB se mişcă în grup înspre a urmări aceleași conturi.

Tiparul coordonat identificat: Aceiași 993 de urmăritori urmăresc sistematic mai multe conturi din rețea, creând o densitate de 95,8%. Aproape fiecare pereche de conturi are urmăritori comuni.

Problema mai generală şi nerezolvată a platformelor de social media

Perioadele de alegeri rămân un moment delicat şi o problemă nerezolvată pentru companiile de social media, care teoretic susțin că oferă cetățenilor informație, dar în practică devin un mediu predilect de propagare a dezinformării, se arată în raport.

Argumentul obsesiv al responsabilității limitate – adică insistența că „suntem doar intermediari de informație”, ori auto-declararea drept platformă de divertisment, așa cum TikTok a făcut în repetate rânduri – ne-a adus în punctul în care oamenii se informează masiv de pe social media, dar statele democratice au mâinile legate în impunerea de condiții de transparență, monitorizarea influenței externe (FIMI) și a publicității politice mascate. În UE se va derula un experiment pe viu cu atât mai interesant cu cât atât Meta cât și Google renunță la publicitate politică din cauza noii reglementări europene TTPA care intră în vigoare pe deplin în octombrie. [TTPA – Transparency and Targeting of Political Advertising – reprezintă noua reglementare europeană care obligă platformele la transparență sporită în privința publicității politice.]

„S-a ajuns aici pentru că în Europa există încă multă inerţie şi ca atare o cooperare foarte modestă cu platformele de social media. Majoritatea ţărilor europene nici măcar nu şi-au cartat spațiul informațional în privinţa principalelor amenințări, tipare de infiltrare inautentică ori trafic artificial.

Cazul României a produs o undă de șoc, dar mecanismele de prevenție rămân slabe, iar acesta e cel mai elegant mod în care o putem spune. Asta se întâmplă pentru că încă permitem companiilor de social media să pretindă că au o responsabilitate limitată față de ceea ce se întâmplă în spațiul informațional online în perioade electorale, dar nu numai”, se mai arată în raport.

Alegerile din Moldova, un teren fertil pentru manipulare

„În Republica Moldova, toate aceste limitări în a crea un ecosistem informațional transparent și sigur pentru utilizatori în timpul unor momente intense precum alegerile parlamentare din septembrie creează un teren propice pentru a exemplifica cât suntem de vulnerabili. Pe de-o parte, ne confruntăm cu rezerva platformelor de a oferi acces la date publice pentru a se monitoriza live ce se întâmplă. Pe de altă parte, există goluri de reglementare în legislația europeană, altfel la rândul ei excesivă pe nişte detalii care ne preocupau acum cinci ani, dar acum sunt mai puţin relevante, ceea ce alimentează lipsa de voință a platformelor de a mai fi responsabile. În plus, există permanent în fundal un interes al Rusiei, generos finanţat de a se amesteca în alegeri din state europene cu mijloace mergând de la intervenția directă prin mituirea votanților, până la operațiuni de influență mai rudimentare şi uşor de organizat online”, subliniază sursa citată.