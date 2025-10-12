Start perfect la Campionatul European de tenis de masă pentru vicecampioanele continentale en titre: România – Ţara Galilor 3-0
Echipa feminină a României, vicecampioana continentală en titre, a debutat cu o victorie convingătoare împotriva Ţării Galilor la actuala ediţie a Campionatului European Echipe Seniori 2025, din Zadar, Croaţia, transmite News.ro.
Adina Diaconu, Andreea Dragoman şi Elizabeta Samara au intrat la masă pentru România, iar tricolorele au oferit o demonstraţie de experienţă, determinare şi valoare individuală spre prima victorie din competiţie.
Desfăşurarea întâlnirii România – Ţara Galilor 3-0:
Adina Diaconu – Charlotte Carey 3-1 (6-11, 11-3, 13-11, 11-8)
Andreea Dragoman – Anna Hursey 3-2 (12-10, 11-8, 8-11, 8-11, 11-9)
Elizabeta Samara – Danielle Kelly 3-0 (11-5, 11-6 11-7)
Luni, de la 20:00, România întâlneşte Luxemburg, în ultimul duel al grupei.
