G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani. Artista…

marilena chelaru, imagini TV
captură TV

Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani. Artista se confruntase în ultimii ani cu grave probleme de sănătate

Articole11 Oct 0 comentarii

Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani, după ce, în ultimii ani, s-a confruntat cu mai multe probleme grave de sănătate.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit presei, artista a suferit patru accidente vasculare și a fost supusă unei intervenții la inimă.

Vestea decesului a fost anunțată pe rețelele de socializare de o apropiată a acesteia, care i-a transmis un mesaj de adio emoționant.

„Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la bine, și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, a scris aceasta pe Facebook.

Marinela Chelaru a fost cunoscută pentru activitatea sa în grupul de umor VOUĂ și pentru aparițiile în numeroase emisiuni de divertisment.

 

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.