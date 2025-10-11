G4Media.ro
diane keaton si al pacino
Credit foto: Paramount Pictures - Alfran Productions / Christophel Collection / Profimedia

A murit actrița Diane Keaton, premiată cu Oscar în 1978. Celebră pentru rolurile din Nașul și din filmele lui Woody Allen / VIDEO ARHIVĂ

11 Oct

Actriţa americană Diane Keaton, celebră pentru rolurile din „Father of the Bride” şi „First Wives Club”, a murit la vârsta de 79 de ani, a relatat sâmbătă revista People, potrivit Agerpres. A câştigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din „Annie Hall” în 1978.

Keaton a devenit celebră în anii 1970 datorită rolului său din filmele Nașul (The Godfather) și colaborărilor cu regizorul Woody Allen. Cariera sa îndelungată a inclus filme precum The First Wives Club, mai multe colaborări cu regizoarea Nancy Meyers și franciza Book Club.

Actrița s-a născut în Los Angeles, în 1946, sub numele Diane Hall, fiind cea mai mare dintre patru copii. Tatăl ei era inginer constructor, iar mama casnică.

Keaton a jucat în piese de teatru în liceu, iar după absolvirea din 1964, a urmat cursuri de actorie la facultate. Curând, însă, a renunțat la studii și s-a mutat la New York pentru a-și încerca norocul în teatru. Și-a luat numele de scenă „Keaton”, numele de fată al mamei sale, deoarece exista deja o „Diane Hall” înregistrată la Actors’ Equity Association.

În 1968, Keaton a fost distribuită în musicalul de pe Broadway ”Hair”, ca dublură pentru rolul Sheila. Într-un interviu acordat revistei PEOPLE în 2017, Keaton a povestit că în acea perioadă s-a confruntat cu bulimia, după ce regizorul spectacolului i-a spus că trebuie să slăbească — deși ea nu l-a învinovățit pentru boala ei.

În continuare, Keaton a jucat în piesa lui Woody Allen ”Play It Again, Sam”, care a avut premiera în 1969. Rolul i-a adus o nominalizare la premiile Tony.

Debutul său în cinema a venit în 1970, cu filmul ”Lovers and Other Strangers”, dar marea ei șansă a apărut când Francis Ford Coppola a distribuit-o în rolul lui Kay Adams, iubita personajului Michael Corleone (interpretat de Al Pacino), în ”Nașul”, lansat în 1972.

Filmul a avut un succes uriaș și a câștigat premiul Oscar pentru Cel mai bun film.

Vezi mai jos câteva secvențe memorabile cu Diane Keaton:

