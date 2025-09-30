Operațiunea specială „Diaspora” la alegerile din Republica Moldova / Reprezentantul candidatului independent Andrei Năstase la Praga susține că ar fi fost remunerat cu 1.500 de euro, scrie Ziarul de Gardă

La Praga, în cadrul operațiunii speciale „Diaspora”, un reprezentant al candidatului independent Andrei Năstase a trimis o fotografie în care susține că a fost remunerat cu aproximativ 1.500 de euro, scrie Ziarul de Gardă.

Bărbatul, originar din Bălți, dar stabilit în Cehia ar fi primit banii pentru că a filmat și raportat fiecare mișcare a alegătorilor, dar și a membrilor secției de votare, coordonatorilor de la „Centrul de Operațiuni”. ZdG a monitorizat operațiunea „diaspora” din interior.

În investigația „Oamenii din spatele operațiunii speciale diaspora: bani și conexiuni, inclusiv politice, la Chișinău, București și Moscova”, publicată sâmbătă, 27 septembrie, ZdG a descris cum sute de persoane din diasporă au fost ademenite cu „salarii” a câte 300-500 de euro pe zi și cu „bonusuri” de până la 30 mii de euro pentru a fi reprezentanți ai unor concurenți electorali la secțiile de votare din UE și Marea Britanie, toți oamenii fiind racolați din același „Centru de operațiuni”.

Ziarul de Gardă a colectat informații despre „operațiunea diaspora” inclusiv cu ajutorul unui reprezentant infiltrat, care s-a arătat interesat în a participa la operațiune. Cu ajutorul acestei persoane Ziarul de Gardă a urmărit cum a decurs operațiunea „diaspora” din interior și prezintă detalii din culise: ce s-a întâmplat în ziua alegerilor, dar și în ziua următoare.

Ierarhia rețelei de observatori

Persoana infiltrată de ZdG în rețea urma să fie reprezentant al unui concurent electoral într-o secție din orașul Praga, Cehia. Vineri, 26 septembrie, un utilizator Telegram cu pseudonimul Nicolae a creat un grup numit „19_Praga 1_CZ”, detaliu pe care nu l-am prezentat în articolul inițial, pentru a nu pune în pericol urmărirea operațiunii din interior.

Acesta i-a inclus în chat pe reprezentanții a patru concurenți electorali pentru care se făceau recrutări: Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), Noua Opțiune Istorică (NOI) și candidatul independent Andrei Năstase, dar și pe coordonatorul local.

Grupul format din 4 reprezentanți avea un coordonator, care se supunea „Sediului Central”. La Praga, intermediar între reprezentanții concurenților electorală și „Centru” era un oarecare Nicolae. Un alt tânăr, Alexandr Macaru s-a ales cu poziția de coordonator local, numit „curator”. Aceștia aveau, de regulă, câteva secții de votare în subordine și erau responsabili, printre altele, de transmiterea echipamentului tehnic către reprezentanți, adică a camerelor care urmau să filmeze procesul de vot.

La Biroul Electoral al Secției de Votare (BESV) 19/38 din Praga, soților Natalia și Vladimir Volovicov le-au revenit AUR și NOI. Anatolii Dedov l-a reprezentat pe Andrei Năstase, iar CUB i-a căzut reprezentantul infiltrat de ZdG, al cărui nume nu poate fi dezvăluit din rațiuni de securitate. În continuare, acesta va apărea cu numele Alexei*.

În lista reprezentanților acreditați de Comisia Electorală Centrală apar numele lui Anatolii Dedov și al lui Vladimir Volovicov.

Reprezentantul ZdG, atunci când s-a infiltrat în rețeaua care punea la cale „Operațiunea Diaspora” a bifat în formular opțiunea că ar vrea să fie reprezentant al CUB, adică al Coaliției pentru Unitate și Bunăstare. Totuși, potrivit unor reprezentanți ai CEC din diaspora, candidatura sa a apărut inițial pe unele liste într-un document Excel depuse la Comisie de către Blocul „Alternativa”.

Deși reprezentantul ZdG a fost inclus în grupurile de lucru, într-un final, acesta nu a apărut în listele de la CEC, astfel că nu a devenit reprezentant cu acte în regulă. Totuși, coordonatorii centrului de operațiuni l-au inclus pe acesta în chatul creat pentru Praga.

Pregătiri

Ziua de sâmbătă, 27 septembrie a început cu un mesaj „standard” de la Nicolae: „Echipă, astăzi este o zi cheie de pregătire. Este important să fim uniți, să acționăm ca un întreg, să acționăm rapid și să ne susținem reciproc. Studiem instrucțiunile, luăm tot ce este necesar de la coordonator și și ne pregătim pentru succesul comun”. Mesaje similare au primit și reprezentanții de la alte secții de votare.

„Când vom primi acreditările?” – întrebarea lui Alexei* a întrerupt discursul motivațional. Reprezentanților li s-a cerut să expedieze individual solicitări suplimentare de acreditare la [email protected], adică la Biroul Electoral al Secției de Votare (BESV) 19/38 din Praga, Cehia. „Am trimis ieri, trebuie iar?”, a replicat Natalia Volovicov.

Într-un răspuns la scrisoarea electronică expediată de Alexei, membrii BESV au explicat că de acreditarea reprezentanților este responsabil Consiliul electoral al circumscripției electorale pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38. Data limită pentru depunerea cererilor de către concurenții electorali fusese 25 septembrie.

Numele reprezentantului infiltrat de ZdG lipsea din toate hotărârile cu privire la acreditarea reprezentanților depuse în termenul legal. Astfel, Alexei* a constat repetat că nu este acreditat, dar a decis să rămână în „grupul de lucru”.

În continuare, soții Volovicov, Anatolie Dedov și Alexei* au fost obligați să îndeplinească o cerere prin care să li se permită filmarea în interiorul secțiilor de votare. „Mâine la ora 6:00 să fiți lângă consulatul moldovenesc. O să primiți acolo acreditările. Mâine dimineață totul o să fie”, a scris intermediarul Nicolae.

Prezența

Pe 28 septembrie, dis-de-dimineață, Alexandr Macaru, soții Volovicov și Anatolii Dedov și-au făcut apariția la secție.

Nicolae: Toți sunt la locurile lor?

Anatolii Dedov: Suntem la locuri.

Natalia Volovicov: Da, suntem, dar nu m-o găsit în listă (de reprezentanți acreditați, n.r.).

Nicolae: Cine nu este acreditat se află afară.

Natalia Volovicov: Pe mine nici nu m-au lăsat să intru la deschidere, pentru că nu eram în listă.

Nicolae: Deci rămâneți afară și filmați video, urmărind să nu existe aduceri organizate de persoane (…) și numărați persoanele care au intrat, ca să corespundă cu numărul de voturi.

(…) Natalia Volovicov: Eu cu Volovicov am plecat acasă, nu-i nicio organizare.

Vladimir Volovicov a fost acreditat, nu și soția sa, care se afla în situația lui Alexei* și a altor reprezentanți. Unul dintre acești reprezentanți racolați de „Centrul de operațiuni”, însă neacreditat, apare într-un video filmat de ambasadorul R. Moldova în Republica Elenă, Andrei Popov, la o secție de votare din Atena. Nicolae a insistat la soții Volovicov să rămână. „Mulțumim, o zi bună. Soțul a anunțat președintele (secției, n.r.) că pleacă”, i-a răspuns Natalia Volovicov.

ZdG a contactat-o pe Natalia Volovicov pentru a afla dacă i s-au promis bani și ce a făcut-o să plece. Femeia a comunicat că nu poate oferi detalii: „Am plecat la ora 9:00 și nu vă pot spune prea multe”.

Deși Alexei*, reprezentantul infiltrat de ZdG, nu s-a prezentat la secția de votare, Anatolii Dedov i-a confirmat prezența, iar Alexandr Macaru nu l-a contrazis.

Raportare

Astfel, în realitate, „pe poziții” au rămas Anatolii Dedov și coordonatorul Alexandr Macaru. Nicolae le-a cerut să se filmeze în fața secției. „Text pentru video: «[Țara], [orașul]. Secția nr. [_]. Este ora 7:00. Secția s-a deschis și a început activitatea. În secție sunt mulți observatori din partea diferitelor partide. Astăzi lucrăm pentru a asigura alegeri corecte și transparente».”

Dedov și Macaru și-au tratat „meseria” cu toată seriozitate. Au instalat camerele spre urnele cu buletine de vot, au raportat prezența și au descris alegătorii care le trezeau „dubii”. „A intrat un bărbat cu portmoneu mare”, a remarcat Dedov. „O blondă n-a fost lăsată să voteze”, a continuat el. Femeia și-a uitat pașaportul. La un moment dat, calculatorul reprezentanților a numărat 696 de observatori, „însă datele comisiei arată 704”, a scris alarmat Anatolii. În scurt timp, și-a dat seama că diferența era cauzată de lipsa periodică de rețea.

„Observatori, Democrația are nevoie de ochii voștri. Vă apreciez efortul și răbdarea. Continuați cu aceeași determinare!”, i-a încurajat Nicolae.

Anatolii Dedov și-a continuat raportarea de unul singur, fiind ghidat deja doar prin mesaje de coordonatorul local Alexandr Macaru. Între timp, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a raportat primele alerte cu bombă la secțiile de votare din străinătate. Nicolae urmărea: „Dacă vi se spune să ieșiți din secție din cauza unei situații cu bombă, lăsați camerele înauntru, ca acestea să filmeze urnele. E obligatoriu”.

Între rapoarte, Anatolii Dedov s-a decis să se intereseze „pentru cine votăm”. Nicolae i-a răspuns în aceeași secundă: „Pentru cine vrei, pentru ai noștri”.

Numărarea voturilor

După închiderea secției de votare din Praga, Anatolii Dedov a continuat să raporteze coordonatorului. Numărătoarea sa a coincis cu cea a Comisiei – 1 224 de cetățeni ai R. Moldova au votat la secția 28/19 din Praga. În timpul numărării voturilor, Dedov i-a provocat pe membrii biroului să reia numărătoarea, invocând că n-ar fi fost atent.

„Numărarea voturilor este cea mai vulnerabilă etapă pentru falsificări”, i-a atenționat Nicolae. Acesta a transmis instrucțiunile: „după încheierea alegerilor și finalizarea numărării voturilor, este obligatoriu pentru toți să fotografiați documentul de numărare a voturilor (proces verbal) pe ambele părți, astfel încât să fie vizibil perfect”. Mesajul a fost scris în limba rusă. Peste câteva minute, acesta și-a repetat solicitarea și în limba română.

„Ceartă pentru bani”

Luând în calcul faptul că Dedov a confirmat în dimineață zilei de 28 septembrie prezența lui Alexei* l-a secția de votare, la sfârșitul zilei „de muncă”, reprezentantul infiltrat de ZdG a decis să provoace în grup o discuție despre remunerări. Anterior, reprezentanților li se promitea 500 de euro, cu plata în aceeași seară, dar și bonusuri de până la 30 de mii de euro.

Alexei* a întrebat când își va primi banii. Nicolae i-a cerut numele, adăugând: „Unde ai fost toată ziua? Băieții spun că nu te-au văzut”. În replică, Alexei* a povestit (mințind, evident) că a supravegheat secția de votare de afară, așa cum i s-a indicat și Nataliei Volovicov, pentru că nu avea acreditarea. Acesta a insistat că și-a făcut munca onest, a numărat oamenii, iar pentru că nu au fost depistate încălcări, nu a avut ce raporta: „Sau eu trebuia să le inventez?”.

În continuare, a urmat un schimb de replici între Nicolae, Alexandr Macaru, Anatolii Dedov și Alexei. În toiul discuției, a intervenit antreprenorul Tudor Darie, întrebând când își va primi banii. Acesta a intrat în chat printr-un link de invitație pe grupul de Telegram, publicat de ZdG în investigația „Oamenii din spatele operațiunii speciale diaspora”. Alexei* nu a remarcat prezența sa inițial.

Tudor Darie: Să înțeleg că pe ceilalți îi plătiți, dar pe noi nu?

Alexei*: Sau vreți să ne amăgiți?

Anatolie Dedov: Nu v-am văzut pe niciunul dintre voi.

Nicolae: Ascultă, nimeni nu minte (…) Nu e suficient că ai stat toată ziua afară și ai înghețat, fără să arăți vreo activitate, Dimineață nu te-ai prezentat, iar seara ai apărut doar pentru bani. Știi, așa nu funcționează.

Anatolii Dedov: Pe cine încercați să mințiți? Nu v-am văzut, nu ați făcut nimic.

Alexei*: Ați confirmat prezența și acum vreți să însușiți cele făcute de noi. Anatolie a ieșit și a zis că el e șeful și dacă el nu zice nimic, noi trebuie să tăcem.

Alexandr Macaru: Șeful sunt eu.

Nicolae: Nu e vina lui, ci a ta. Trebuia să faci ceea ce e scris în regulament.

Alexei*: Anatolii a decis să ia totul (toți banii, n.r.) și să ne mintă. Iar noi am răbdat. Cum rezolvăm acum?

Anatolii Dedov: Rabdă mai departe. Ești cel mai deștept?

Alexei: Uitați-vă cum răspunde. Crede că e mare șef.

După ce Anatolii Dedov a fost provocat, acesta i-a trimis un mesaj personal lui Alexei*. „Banii tăi vor merge pe c*rve, la fel de proaste ca și tine”, i-a scris acesta. Mesajul a fost însoțit de o fotografie în care acesta afișa mai multe bancnote de 100 de euro. Din imagine pot fi numărați 1500 de euro.

ZdG i-a contactat repetat pe Nicolae, Alexandr Macaru și Anatolii Dedov, însă aceștia nu au răspuns la apeluri până la momentul publicării.

Nici Andrei Năstase, al cărui reprezentant ar fi încasat 1500 de euro, nu a oferit un răspuns ZdG.

Tudor Darie a scris relatat pe Facebook cum a urmărit live „operațiunea”.

Oligarhul fugar Ilan Șor a declarat, pentru un post de televiziune propagandistic de la Moscova, că nu va recunoaște rezultatele alegerilor. Unul dintre argumentele lui Șor a fost „miile de încălcări pe care le-am urmărit”. „Observatorii multor… nu au fost lăsați să intre în secțiile de votare de peste hotare, în diaspora. Știm sigur despre trucuri de falsificare care au fost la prezidențiale și referendum în 2024”, a declarat Ilan Șor, care promitea „surprize” în diaspora în ziua alegerilor parlamentare.

Duminică, 28 septembrie, reprezentanții partidelor din diasporă, care au fost recrutați dintr-un singur punct de comandă, au fost echipați cu camere de corp achiziționate special pentru acest proces, care costă peste o mie de lei fiecare. ZdG a identificat faptul că, cel puțin o parte din echipamentul tehnic, a fost achitat de pe cardul unui bărbat de 35 de ani care locuiește în Germania, Gheorghe Zablodschi. El distribuie constant falsuri pe conturile sale de pe rețelele sociale și este un apropiat al fostei jurnaliste de televiziune Natalia Morari.

Zablodschi apare în fotografii și alături de Valeri Zabolotnîi, vicepreședintele Fondului internaţional pentru ajutorarea veteranilor şi invalizilor din sport (IFAVIS), înfiinţat, condus şi finanţat de controversatul „hoț în lege” Grigore Karamalak.

Un alt intermediar în procesul de racolare a fost un ex-polițist, Serghei Medic, cel care, la începutul lunii septembrie, fusese depistat la un hotel din Iași unde coordona activitatea unui așa-numit „Call Centru” de unde erau telefonați alegătorii din R. Moldova și li se spunea să voteze cu un anumit concurent la alegerile parlamentare din R. Moldova.

Totodată, printre cei care au racolat reprezentanți se regăsește și un vicepreședinte al partidului fondat de fostul vice prim-ministru român Liviu Dragnea, dar și o companie cercetată penal pentru trafic de ființe umane.

Ziarul de Gardă a colectat informații despre „operațiunea diaspora” cu ajutorul unui reprezentant infiltrat, prin mărturii ale cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare și ale unui coordonator care a acceptat să povestească detalii despre recrutare, bani, regulamente și candidații electorali implicați.

Deși inițial oamenilor li se spunea că pot fi reprezentanți ai patru concurenți electorali, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), Noua Opțiune Istorică (NOI) și candidatul independent Andrei Năstase, persoana infiltrată de ZdG în rețea s-a regăsit într-o listă prealabilă de reprezentanți ai Blocului „Alternativa”. Concurenții electorali implicați au negat că au fost implicați într-o operațiune de colectare centralizată a reprezentanților.

Urmele Rusiei în toată această operațiune au devenit vizibile cu o zi înainte de alegeri. Ziarul de Gardă a aflat că rezultatele monitorizării urmează a fi centralizate pe un website găzduit de o companie condusă de frații Ivan și Iurie Neculițî din regiunea transnistreană, sancționați de Uniunea Europeană (UE) pentru facilitarea operațiunilor cibernetice sponsorizate de Federația Rusă și alte amenințări hibride destabilizatoare împotriva UE și a partenerilor săi.

Compania celor doi a facilitat activitățile unui fost grup de criminalitate cibernetică cu sediul în Rusia, după ce grupul a fost destructurat și liderii acestuia au fost condamnați în SUA.