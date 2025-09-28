Alertă cu bombă la mai multe secții de votare din străinătate / Ministerul de Externe din Republica Moldova transmite că are situația sub control

Alerte cu bombă au fost semnalate în mai multe secții de votare din străinătate. E vorba inclusiv de Roma și Genova din Italia, București în România, Ashville în Statele Unite și Alicante în Spania. Informația este comunicată ministerul Afacerilor Externe.

MAE atenționează că a semnalizat anterior despre astfel de atacuri hibride. Acestea fac parte din asaltul Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova, precizează autoritățile.

Instituțiile statului s-au pregătit pentru acest scenariu, am stabilit proceduri clare și cooperăm cu partenerii noștri din alte state pentru ca procesul electoral să nu aibă de suferit. Rugăm toți cetățenii să asculte recomandările autorităților, informațiile oficiale și să continuăm votul cinstit.

Autoritățile menționează că în continuu, camerele de supraveghere a proceselor electorale amplasate în secțiile de votare sunt funcționale și țin sub observație instrumentele electorale pentru ca acestea să rămână intacte până la reluarea proceselor de vot.