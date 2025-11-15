Donald Trump, „mai mult sau mai puţin hotărât” în ce priveşte Venezuela, în contextul unei desfăşurări americane navale și aeriene masive în Caraibe

Donald Trump s-a declarat vineri „mai mult sau mai puţin hotărât” în ce priveşte intenţiile sale în legătură cu Venezuela, al cărei guvern este de părere că desfăşurarea americană în Caraibe este menită să răstoarne regimul de la Caracas, informează sâmbătă agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Sunt mai mult sau mai puţin hotărât„, a declarat preşedintele american din avionul său Air Force One, în timp ce se deplasa la reşedinţa sa din Florida.

„Nu vă pot spune despre ce este vorba, însă noi am făcut multe progrese cu Venezuela pentru a împiedica pătrunderea drogurilor” în SUA, a adăugat el.

Washingtonul mobilizează din septembrie forţe navale şi aeriene lângă America Latină pentru a întreprinde acolo lov ituri contra unor nave prezentate, fără dovezi, ca aparţinând traficanţilor de droguri.

Aceste atacuri au distrus cel puţin 21 de nave în timpul a 20 de asalturi în apele internaţionale, făcând cel puţin 80 de morţi în această campanie care a amplificat în mod considerabil tensiunile regionale, mai ales cu Venezuela.

Donald Trump, care a autorizat operaţiuni clandestine ale CIA în această ţară, a dat indicaţii contradictorii asupra strategiei sale, evocând uneori lovituri asupra teritoriului venezuelean şi zile numărate pentru preşedintele Nicolas Maduro la conducerea Venezuelei, însă respingând de asemenea ideea unui război.

Republicanul îl acuză pe omologul venezuelean că este capul unui cartel al drogurilor, în timp ce justiţia americană oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru capturarea lui.

La rândul său, Caracas estimează că SUA se folosesc de lupta contra drogurilor ca pretext „pentru a impune o schimbare a regimului” şi a controla petrolul venezuelean.

În faţa sosirii marţi a portavionului american Gerald Ford, cel mai mare din lume, Venezuela a afirmat că a realizat o „desfăşurare masivă” în întreaga ţară.