Agenţia de evaluare financiară Fitch revizuieşte în creştere ratingul Greciei, datorită performanţei bugetare solide şi a reducerii datoriei

Agenţia de evaluare financiară a îmbunătăţit, cu o treaptă, ratingul pentru datoriile pe termen lung în valută al Greciei de la „BBB minus” la „BBB”, reflectând performanţa bugetară solidă a ţării şi reducerea datoriei, informează publicaţia grecească To Vima şi agenția de știri Reuters, citate de Agerpres.

De asemenea, Fitch a revizuit în creştere perspectiva atribuită ratingului Greciei de la pozitivă la stabilă, după revenirea ţării din criza datoriilor suverane şi a performanţelor econ omice solide.

„Rezultatele fiscale recente şi proiectul de buget pe 2026 subliniază angajamentul ferm al Guvernului spre prudenţa fiscală„, se arată în c omunicatul agenţiei.

Analiştii se aşteaptă ca PIB-Greciei să crească ma i rapid în 2026, depăşind economiile europene majore, pe fondul investiţiilor mai ridicate şi a cheltuielilor de consum ridicate.

„Economia elenă este pe o traiectorie de creştere solidă, în pofida dificultăţilor externe recente, inclusiv şocurile geopolitice şi comerciale”, a previzionat Fitch.

Ministrul elen de Finanţe, Kyriakos Pierrakakis, a afirmat că decizia Fitch reflectă progresele clare în privinţa creşterii economice, a reducerii datoriei şi a credibilităţii fiscale, şi indică pentru viitor costuri de împrumut mai reduse şi investiţii mai ridicate.