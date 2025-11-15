Trump îşi retrage sprijinul pentru o parlamentară republicană care l-a criticat în legătură cu scandalul Epstein

Donald Trump a retras public vineri sprijinul său pentru o veche aliată a sa şi o figură marcantă a mişcării MAGA, Marjorie Taylor Greene, care a criticat în mod deschis modul în care el a gestionat afacerea Epstein, scandalul politico-judiciar care afectează puternic imaginea Casei Albe, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Retrag sprijinul meu pentru parlamentara Marjorie Taylor Greene”, a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social referitor la reprezentanta satului Georgia, adăugând: „Maggie ‘Nebuna’ nu face decât SĂ SE PLÂNGĂ, SĂ SE PLÂNGĂ, SĂ SE PLÂNGĂ”.

Aceasta este prima ruptură notabilă în cadrul taberei MAGA de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, care până acum a fost marcat, contrar primului, de o disciplină foarte puternică în jurul preşedintelui american.

Marjorie Taylor Greene a criticat public politica economică a preşedintelui american, reproşându-i că nu se concentrează suficient pe problema puterii de cumpărare.

Ea a condamnat mai ales modul în care Donald Trump a gestionat afacerea extrem de sensibilă cu privire la Jeffrey Epstein, cu câteva zile înainte de un vot în Camera Reprezentanţilor ce vizează să forţeze administraţia Trump să dea publicităţii dosare referitoare la acest fost finanţist şi delincvent sexual.

Donald Trump „mă atacă puternic pentru a da un exemplu şi a induce teama în rândul altor republicani înainte de votul de săptămâna viitoare”, a reacţionat Marjorie Taylor Greene pe reţeaua X.

Ea a calificat drept „stupefiant să vadă până unde merge el” pentru a împiedica publicarea dosarelor.

În mesajul lui de pe Truth Social, Trump se declară gata să susţină un alt candidat sau o altă candidată de dreapta care ar înfrunta-o pe Marjorie Taylor Greene în alegeri primare. Ameninţarea a fost lansată cu circa un an înainte de alegerile legislative de la mijloc de mandat, în timpul cărora toate locurile din Camera Reprezentanţilor, printre care cel al Georgiei, sunt repuse în joc.

Partidul Republican a suferit pierderi grele în timpul recentelor alegeri locale şi s-au ridicat voci în tabăra sa pentru a-l încuraja să se concentreze mai mult de costul vieţii, preocuparea principală a gospodăriilor din SUA.

De asemenea, scandalul Epstein stârneşte mari e moţii în cadrul taberei MAGA, care îl urmăreşte îndeaproape.

După ce promisese susţinătorilor săi în timpul campaniei prezidenţiale dezvăluiri răsunătoare, Donald Trump încearcă astăzi să stingă polemica, pe care el a calificat-o de mai multe ori drept o „farsă” pusă în scenă de opoziţia democrată.

La ora actuală, presa americană estimează că un mare număr dintre republicani ar putea vota în favoarea unui text care să ceară publicarea documentelor de către Departamentul Justiţiei, în pofida reticenţelor Casei Albe.

Propunerea de lege în acest sens a fost înaintată de un parlamentar republican şi de unul democrat.

Preşedintele american a dezminţit mereu că ştia despre comportamentul infracţional al celui cu care a fost apropiat vreme de mulţi ani înainte de a se certa în anii 2000, afirmând că disputa lor a avut loc cu ani de zile înainte ca aceste infracţiuni să iasă la iveală.

Afacerea Epstein inflamează SUA după ce administraţia lui Donald Trump a anunţat la începutul lui iulie că nu a descoperit niciun element nou care să justifice publicarea unor documente suplimentare în acest dosar.

Casa Albă a acuzat miercuri opoziţia că fabrică o „poveste falsă” după ce parlamentari democraţi au difuzat un email din 2019 în care delincventul sexual Jeffrey Epstein afir mă că Donald Trup „ştia despre fete”. Într-un alt email, postat pe reţeaua X de membrii democraţi ai unei influente comisii din Camera Reprezentanţilor, Jeffrey Epstein afirmă că Donald Trump „a petrecut mai multe ore” cu o victimă a finanţistului la domiciliul acestuia din urmă.

Aceste emailuri, obţinute prin intermediul legatarilor lui Jeffrey Epstein, „ridică grave întrebări referitor la Donald Trump şi la ceea ce ştia el despre infracţiunile oribile ale lui Epstein”, afirmă parlamentarii democraţi.

Moartea lui Epstein, prin sinucidere în celula sa de închisoare, a alimentat nenumărate teorii ale complotului, conform cărora el ar fi fost asasinat pentru a împiedica implicarea unor personalităţi de prim plan în acest scandal.