G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Închisoare pe viaţă pentru un chinez care a drogat şi violat mai…

inchisoare, penitenciar, ANP, Penitenciarul Bucuresti-Rahova, privare de libertate, puscarie
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Închisoare pe viaţă pentru un chinez care a drogat şi violat mai multe femei în Regatul Unit

Articole15 Noi • 150 vizualizări 0 comentarii

Un chinez de 33 de ani a fost condamnat vineri la închisoare pe viaţă de justiţia britanică pentru violuri şi agresiuni sexuale asupra a şase femei, dintre care unele au fost drogate, între 2021-2025 la Londra, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Chao Xu este „unul dintre criminalii sexuali cei mai prolifici identificaţi vreodată”, a declarat poliţia de la Londra în urma condamnării acestuia la închisoare pe viaţă cu o perioadă mini mă de 14 ani.

Acest cetăţean chinez, instalat în Regatul Unit din 2016, a pledat vinovat la 24 de capete de acuzare implicând şase femei, printre care violuri, agresiuni sexuale, fapte de voyerism şi administrarea de substanţe psihosomatice în scop criminal.

El îşi atrăgea victimele, în principal studente ale universităţilor londoneze Greenwich şi King’s College, prin intermediul companiei sale de recrutare ce ajuta tineri licenţiaţi să îşi găsească un loc de muncă la Londra.

Aceste şedinţe de „relaţionare” s-au desfăşurat în aparta mentul său din sudul capitalei britanice.

Modul de operare era adesea unul şi acelaşi: el îşi servea victimele cu un cocteil pe care îl numea „Spring of Life” şi care conţinea plante medicinale chineze menite să le inducă o puternică somnolenţă, potrivit anchetelor.

Acestea din urmă erau apoi filmate, apartamentul fiind burduşit cu camere ascunse în locuri uneori insolite, printre care un deodorant.

Chao Xu a fost arestat după ce o femeie pe car e el o drogase şi-a recăpătat cunoştinţa şi a sunat la poliţie, care a intervenit imediat.

În timpul percheziţiilor lor, anchetatorii au descoperit mii de imagini video, dintre care multe arătau femei inconştiente. Alte înregistrări video îl arătau pe Chao Xu în timp ce îşi viola victimele.

Potrivit procuroarei Catherine Farrelly, înregistrările arată agresiuni împotriva altor cel puţin 11 femei. Pentru Xu, aceste înregistrări sunt un fel de „trofeu”, a adăugat ea.

Poliţia a anunţat că va continua să examineze dovezile pentru a identifica alte potenţiale victime.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Aproape 200 de drone au fost depistate în 2025 deasupra unor baze militare din Regatul Unit

Articole13 Noi • 86 vizualizări
0 comentarii

Două condamnări la închisoare pe viață și o pedeapsă de 30 de ani de închisoare în cazul ucigașilor omului de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu / Decizia nu este definitivă

Articole11 Noi • 1.295 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Justiției propune închisoare pe viață pentru femicid

Articole10 Noi • 2.449 vizualizări
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.