Ministrul Justiției propune închisoare pe viață pentru femicid

Ministerul Justiţiei, Radu Marinescu, a pus în consultare publică o iniţiativă legislativă conform căreia omorul pentru motiv de gen ar urma să fie pedepsit inclusiv cu închisoare pe viaţă, a anunţat ministrul de resort, duminică, la Digi24, transmite Rador.

Declarația ministrului Marinescu vine după ce încă o femeie a fost ucisă de soțul ei, în timp ce era în brațe cu unul din copiii cuplului. Tragedia a avut loc sâmbătă seară, în comuna Beciu, din Turnu Măgurele (județul Teleorman).

Femeia de 25 de ani se despărțise de soțul ei de două luni și avea ordin de restricție împotriva lui. Femeia, care se afla împreună cu fiul de trei ani, a fost înjunghiată de bărbat. Echipajul medical ajuns la fața locului a încercat în zadar să o resusciteze. Autoritățile l-au găsit ulterior pe bărbatul de 42 de ani care încercase să își ia viața.

Proiect de lege care stagnează

Proiectul de lege pentru combaterea femicidului a fost depus în 29 octombrie în Parlament de inițiatoarele venite din toate partidele parlamentare.

Victoria Stoiciu (PSD) a declarat într-un comunicat că că ”sprijinul pentru acest proiect este uriaș – a fost semnat de 273 de parlamentari și parlamentare, devenind astfel inițiativa legislativă cu cel mai mare număr de semnături din istoria post-decembristă a Parlamentului României”.

La mijlocul lunii octombrie aproximativ 3.000 de persoane au ieşit în stradă, în mai multe oraşe din ţară, pentru a atrage autorităţilor atenţia asupra numărului mare de femei victime ale violenţei, dar şi asupra faptului că, în România peste 40 de femei au fost ucise, de la începutul anului.

Tot atunci, 18 ambasade din România au transmis o declarație comună pentru prevenirea violenței de gen: ”Solidaritatea noastră este alături de fiecare femeie și fată care a suferit violență (…) Împreună, trebuie să lucrăm pentru o lume în care femeile și fetele pot trăi în siguranță”.

Zeci de ONG-uri cer urgentarea legii anti-femicid

Peste 50 de organizaţii neguvernamentale, printre care Centrul Filia, Asociaţia Moaşelor din România, Centrul de Resurse Juridice şi ActiveWatch, au cerut Parlamentului, săptămâna trecută, urgentarea procesului de adoptare a proiectului de lege privind prevenirea şi combaterea femicidelor, transmite Agerpres.

„Statul are obligaţia să protejeze toţi cetăţenii şi să intervină la timp pentru a nu permite escaladarea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice. Însă anul acesta, mai mult ca oricând, întreaga societate a fost martoră la eşecul autorităţilor în ceea ce priveşte siguranţa femeilor. În cazurile de femicid a existat un istoric al violenţei, uneori cunoscut de autorităţi sau de comunitate, iar aceste femicide ar fi putut fi prevenite”, se arată în petiţia acestor organizaţii.

Proiectul de lege vizează recunoaşterea conceptului de femicid în legislaţia românească şi clasificarea diferitelor sale forme în scopul identificării măsurilor adecvate pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen.

Conform petiţiei, proiectul de lege include prevederi privind:

colectarea detaliată a datelor în scopul cunoaşterii dimensiunii femicidului, informarea publică şi formularea de recomandări pentru măsuri adecvate de prevenire;

introducerea unor instrumente de evaluare şi gestionare a riscurilor de către organele de urmărire penală pentru prevenirea femicidelor, incluzând o perspectivă intersecţională;

includerea educaţiei pentru egalitate de gen în programele şcolare pentru prevenirea violenţei de gen şi încurajarea relaţiilor non-violente în cuplu, în familie, în societate;

recunoaşterea la nivelul Codului Penal a gravităţii faptelor de femicid prin introducerea unor noi prevederi în cazul omorului calificat.

Alte prevederi din proiectul de act normativ sunt: eliminarea condiţiei plângerii prealabile în cazul infracţiunilor de viol şi agresiune sexuală şi recunoaşterea gravităţii infracţiunilor săvârşite în contextul în care agresorul exercită control sau dominaţie asupra victimei sau în prezenţa unui copil şi a nevoii de intervenţie necondiţionată prin declanşarea acţiunii penale din oficiu în cazurile de violenţă în familie (art.199 Cod penal).