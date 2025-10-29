Proiectul de lege pentru combaterea femicidului, depus în Parlament. Victoria Stoiciu: Violența împotriva femeilor este o formă de violență structurală, nu o sumă de cazuri izolate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Proiectul de lege pentru combaterea femicidului a fost depus miercuri în Parlament de inițiatoarele venite din toate partidele parlamentare. Victoria Stoiciu (PSD) a declarat într-un comunicat că că ”sprijinul pentru acest proiect este uriaș – a fost semnat de 273 de parlamentari și parlamentare, devenind astfel inițiativa legislativă cu cel mai mare număr de semnături din istoria post-decembristă a Parlamentului României”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Așa cum am spus încă de la început, ne propunem nu doar să pedepsim, ci să prevenim. Proiectul de lege introduce pentru prima dată în legislația românească conceptul de „femicid”, recunoscând violența împotriva femeilor ca o formă de violență structurală, nu ca o sumă de cazuri izolate. Uciderea cuiva din rațiuni de control, dominație sau legate de gen va deveni omor calificat, pedepsit l, conform art 189, cu închisoarea de la 15 la 25 de ani sau pe viață”, a mai spus Stoiciu.

Senatoarea PSD a mai spus că, pe lângă modificările aduse Codului Penal si Codului de Procedură Penala, legea vine cu o serie de măsuri esențiale pentru a curma lanțul violenței înainte de a se transforma în crimă: stabilește obligația autorităților de a evalua riscul de violență gravă sau letală în cazurile de violență domestică și de a interveni rapid, introduce, prin Ministerul Educației, educația pentru egalitate de gen și etica relațiilor non-violente în școli și prevede că în cazurile de violență domestică acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu.

”Mulțumesc mult colegelor mele parlamentare cu care am lucrat cot la cot în aceste luni, care sunt și co-initiatoare Silvia Mihalcea, Simona Bucura Oprescu, Corina Ene, Cynthia Paun, Simona Spătaru, Alina Gorghiu și Csép Éva Andrea, tuturor experților și reprezentantelor societății civile care ne-au fost alături, și tuturor celor peste 250 de parlamentari si parlamentare care au semnat proiectul de lege. Acest proiect și tot ce aduce el bun nu ar fi fost posibil fără voi! Împreună putem crea o lume mai sigură pentru femei”, a mai adăgat Victoria Stoiciu.