Pilula de a doua zi, disponibilă gratuit în farmaciile din Anglia / Ministrul Sănătăţii, Stephen Kinnock: Acesta este un pas major înainte, care elimină barierele în calea accesului la îngrijire reproductivă

Femeile pot obţine pilula de a doua zi, în mod gratuit, direct din farmacii, în Anglia, începând de miercuri, relatează DPA/PA Media, transmite Agerpres.

Această măsură, descrisă de autorităţi drept „cea mai importantă schimbare adusă serviciilor de sănătate sexuală după anii 1960”, ar urma să fie una „revoluţionară”, datorită accesibilităţii sporite.

În Anglia, contracepţia de urgenţă este oferită gratuit de majoritatea medicilor de familie şi clinicilor de sănătate sexuală, însă în farmacii putea costa până la 30 de lire sterline.

Începând de miercuri, pilula va fi disponibilă în mod gratuit în aproape 10.000 de farmacii comunitare, fără a fi necesară programarea la un medic de familie sau la o clinică.

Această măsură poate aduce beneficii pentru zeci de mii de femei, estimează Serviciul Naţional de Sănătate (NHS) din Anglia.

„Aceasta este una dintre cele mai mari schimbări aduse serviciilor de sănătate sexuală după anii 1960 şi un factor decisiv în ceea ce priveşte accesibilitatea asistenţei medicale reproductive

pentru femei”, a declarat Sue Mann, directoarea departamentului NHS pentru sănătatea femeilor.

„În loc să încerce să caute servicii dedicate femeilor sau să îşi explice nevoile, de astăzi, femeile pot pur şi simplu să meargă la farmacia locală şi să obţină pilula contraceptivă orală de urgenţă, gratuit, fără a fi necesară o programare”, a adăugat ea.

Ministrul Sănătăţii, Stephen Kinnock, a declarat: „Acesta este un pas major înainte, care elimină barierele în calea accesului la îngrijire reproductivă, care a dezamăgit femeile prea mult timp”.

„Aceste schimbări vor facilita obţinerea sfaturilor şi medicamentelor de care ele au nevoie, reducând în acelaşi timp presiunea inutilă asupra medicilor de familie”, a adăugat oficialul.

Măsura a fost anunţată în martie, în cadrul planurilor guvernamentale de investiţii în farmaciile comunitare.

Tot de miercuri, persoanele cărora li s-au prescris antidepresive recent vor putea să solicite în farmacii sfaturi suplimentare referitoare la acest tip de medicaţie.

De asemenea, o campanie care se va derula până în ianuarie 2026 va avea drept scop informarea cu privire la serviciile oferite pacienţilor de farmaciile comunitare.