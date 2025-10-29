Cancelarul Friedrich Merz subliniază necesitatea independenţei tehnologice faţă de SUA şi China: Germania şi Europa în ansamblu vor rămâne un jucător semnificativ în ordinea mondială emergentă. Continentul trebuie să-şi recâştige puterea prin leadership în inovaţie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cancelarul german Friedrich Merz a îndemnat miercuri Germania şi Europa să depună un efort major pentru a-şi recâştiga competitivitatea tehnologică la nivel globală, relatează dpa, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Nu trebuie să permitem SUA şi Chinei să determine singure viitorul tehnologic – de dragul prosperităţii noastre, al securităţii noastre şi, în cele din urmă, al libertăţii noastre”, a declarat Merz la Berlin, la evenimentul de lansare a Agendei Hightech a guvernului, care îşi propune să stimuleze sectorul tehnologic din ţară.

Europa s-a priceput întotdeauna să modeleze un viitor mai bun pentru cetăţenii săi, a spus Merz, recunoscând: „Am avut atât de mult succes în acest sens încât s-ar putea să fi devenit puţin prea mulţumiţi de sine în ultima vreme. Dar asta nu este ceva ce nu poate fi corectat”.

Germania şi Europa trebuie să fie independente din punct de vedere tehnologic, a subliniat liderul german, în special pe fondul unui nou conflict sistemic emergent între state naţionale autoritare şi cele liberale.

„Ne confruntăm cu dependenţe unilaterale. Şi aceste dependenţe sunt exploatate şi în luptele pentru putere politică”, a notat Merz.

Potrivit cancelarului, este departe de a fi sigur că Germania şi Europa în ansamblu vor rămâne un jucător semnificativ în ordinea mondială emergentă. Continentul trebuie să-şi recâştige puterea prin leadership în inovaţie, consideră şeful guvernului german.

Friedrich Merz, care a preluat postul de cancelar în luna mai, a asigurat că stimularea inovării este o prioritate maximă pentru administraţia sa, care s-a angajat să cheltuiască cel puţin 3,5% din produsul intern brut pentru cercetare şi dezvoltare până în 2030.

În acest sens, Agenda Hightech îşi propune să realinieze politica economică şi de cercetare către competitivitate, crearea de valoare şi suveranitatea tehnologică, scop în care în viitor Germania îşi va concentra finanţarea pe şase tehnologii cheie: inteligenţa artificială (IA), tehnologia cuantică, microelectronica, biotehnologia, fuziunea şi generarea de energie neutră din punct de vedere al impactului climatic.

„Dacă ţara noastră vrea să fie în avangarda tehnologiei, atunci avem nevoie de o cooperare autentică între industrie şi ştiinţă”, a mai notat Merz.