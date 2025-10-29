Candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei, validată în unanimitate în Comitetul de Coordonare al Municipiului Bucureşti din PNL

Candidatura primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, la Primăria Capitalei a fost validată, miercuri, în unanimitate, în şedinţa Comitetului de Coordonare al Municipiului Bucureşti din cadrul Partidului Naţional Liberal.

”Astăzi a avut loc şedinţa Comitetului de Coordonare al Municipiului Bucureşti din cadrul Partidului Naţional Liberal. În cadrul şedinţei a fost validată în unanimitate candidatura lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru funcţia de Primar General al Capitalei”, a anunțat PNL printr-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, au fost prezenţi şi au votat 850 de delegaţi.

”Conform statutului, CCMB a validat propunerea Biroului Politic al Municipiului Bucureşti pentru funcţia de Primar General al Capitalei. BPMB (Biroului Politic Municipal București – n.r.) a votat săptămâna trecută candidatura lui Ciprian Ciucu din partea PNL pentru alegerile privind Primăria Capitalei”, precizează liberalii.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, anunţa, săptămâna trecută, că sondajele făcute de partid arată că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este liberalul cel mai bine clasat în preferinţele electoratului, transmite news.ro

”Indiferent cine va câştiga Primăria, nu o să aibă o viaţă uşoară în anii următori”, afirma Bolojan.

Luni, Ilie Bolojan a anunţat oficial că PNL Bucureşti l-a votat pe primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, drept candidat al partidului la Primăria Capitalei, dar a precizat că mai erau încă două etape de parcurs şi a menţionat că în câteva zile această procedură va fi închisă.

Ciprian Ciucu a explicat de ce a decis să candideze la Primăria Generală şi le-a transmis locuitorilor din sector, care l-au ales de două ori până acum, că nu este ”o despărţire”, ci o ”continuitate”, asigurându-i că merg împreună ”mai departe”.

”Nu plec nicăieri, rămân aici la noi în oraş, nu-mi schimb buletinul. Doar că mă duc la un alt nivel. Vom duce mai departe la alt nivel şi Sectorul 6 (ştiu că mai am câteva zone care trebuie regenerate) dar şi Bucureştiul!”, afirma luni Ciprian Ciucu.

Edilul preciza că decizia nu a fost uşoară şi că a stat mult şi a cântărit unde poate avea un impact pozitiv mai mare, la Primăria Capitalei sau la cea de sector.