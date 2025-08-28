G4Media.ro
Cătălin Drulă, întrebat dacă este ”sută la sută” candidatul susţinut de USR…

Cătălin Drulă
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Cătălin Drulă, întrebat dacă este ”sută la sută” candidatul susţinut de USR pentru Primăria Capitalei: Da. Avem nişte proceduri interne, dar cred că, după susţinerea pe care o simt în partid şi pentru care le mulţumesc colegilor mei, suntem acolo

Deputatul USR Cătălin Drulă se arată convins că, deşi o candidatură a sa pentru Primăria Capitalei din partea formaţiunii, nu a fost stabilită formal, va fi candidatul susţinut de Uniune la alegerile parţiale pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, transmite News.ro.

Cătălin Drulă, care şi-a anunţat intenţia de a candida pentru funcţia de primar al municipiului Bucureşti la viitoarele alegeri parţiale, a fost întrebat, joi seară, la Prima News, dacă este ”sută la sută candidatul USR la Primăria Capitalei”.

”Da. În fine, ştiţi cum e, avem nişte proceduri interne, evident, e liber (să candideze în cursa internă – n.r.) orice alt coleg, dar cred că, după susţinerea pe care o simt în partid şi pentru care le mulţumesc colegilor mei, suntem acolo”, a răspuns Cătălin Drulă.

Întrebat dacă are şanse de a fi candidatul susţinut de USR şi de PNL la alegerile parţiale pentru Capitală, Drulă a arătat că Ilie Bolojan a vorbit despre Ciprian Ciucu drept cel mai bine plasat candidat din partea PNL, reprezentantul USR subliniind că ”urmează discuţia între lideri, îngtre Dominic Fritz, Ilie Bolojan, Nicuşor Dan şi se va lua o decizie foarte curând, nu putem depăşi un interval de două-trei săptămâni”,

Drulă a adăugat că preşedintele ţării este ”un om politic care are opinii care unor partide le vor conveni, altora nu” şi că, în acest context, şi având în vedere că Bucureştiul a fost un proiect foarte important pentru preşedinte, este normal ca acesta să se implice.

”Ştiu că nu îi e indiferent lui Nicuşor Dan cine va conduce Bucureştiul, în ce direcţie vor merge politicile Bucureştiului. Nu toţi cei care şi-au anunţat intenţia de a candida au fost concordanţi cu Nicuşor Dan”, a spus Cătălin Drulă.

  1. Dacă aș fi bucureștean cu CĂTĂLIN DRULĂ aș vota!
    Lucrez în transporturi, cât a fost ministru, treaba mergea șnur, cum a plecat au început poticnirile. Preturi umflate artificial, firme fantomă etc.
    Ce a făcut DRULĂ in ȘAPTE LUNI, grindeanu nu a realizat cât a fost ministru transporturilor.
    Să vă aduc aminte de lupta cu MAFIA sindicatelor din transporturi?

