Silviu Iordache, fost prefect, candidează independent la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău: ”Împotriva…

Sursa foto: Facebook/ Silviu Iordache

Silviu Iordache, fost prefect, candidează independent la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău: ”Împotriva lui Ciolacu. Împotriva sistemului. Pentru Buzău”

Fostul prefect al judeţului Buzău Silviu Iordache şi-a anunţat oficial, luni, candidatura independentă pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, promiţând o alternativă la actuala clasă politică şi o administraţie ”pentru oameni, nu pentru partide”, transmite News.ro.

”Astăzi fac un pas important: candidez independent pentru Preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău. Împotriva lui Ciolacu. Împotriva sistemului. Pentru Buzău. Sunt buzoian, antreprenor de 21 de ani. Nu vin cu promisiuni goale, ci cu voinţa de a munci pentru fiecare buzoian”, a afirmat Iordache în mesajul publicat pe Facebook.

Silviu Iordache, în vârstă de 43 de ani, este cunoscut pentru activitatea sa ca prefect al judeţului Buzău, funcţie pe care a ocupat-o în perioada 2021–2022, din partea USR. După experienţa administrativă, acesta a revenit în mediul privat, dar şi-a menţinut implicarea civică, criticând adesea modul în care se gestionează resursele judeţului şi relaţia dintre administraţie şi cetăţeni.

În prezent, Iordache a decis să candideze independent, afirmând că doreşte ”să redea buzoienilor puterea de decizie în faţa sistemului politic dominat de partide”.

”Vă invit să fiţi alături de mine în această campanie. Să arătăm împreună că schimbarea e posibilă atunci când oamenii hotărăsc, nu partidele. Sunt Silviu Iordache şi candidez pentru oameni!”, a  adăugat el.

Fostul prefect intră într-o competiţie directă cu actuala conducere a Consiliului Judeţean, dominată de PSD, al cărui candidat a fost desemnat în weekend, în persoana fostului premier Marcel Ciolacu.

Campania sa electorală va fi axată, potrivit declaraţiilor din mesajul de lansare a candidaturii, pe transparenţă, dezvoltare locală şi reconectarea administraţiei judeţene la nevoile reale ale cetăţenilor.

Alegerile parţiale vor avea loc în 7 decembrie.

