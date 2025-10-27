Kelemen Hunor: Magistrații trebuie să înțeleagă că în societate există această nervozitate și nemulțumire și nu oamenii sunt de vină / Proiectul de lege “a fost trimis informal la Curte pentru analiză”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, la Digi 24, că magistrații “trebuie să înțeleagă că în societate în acest moment există această nervozitate și nemulțumire și nu oamenii care sunt nervoși sunt de vină”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

El a afirmat că “există o majoritate în societate” în ceea ce privește subiectul pensionării magistraților, comentând respingerea de către CCR a proiectului de lege care stabilea pensionarea judecătorilor și procurorilor la 65 de ani, cu o pensie de 70% din venit net și o perioadă de tranziție de 10 ani.

Potrivit lui Kelemen, Proiect a fost trimis “informal la Curte pentru analiză”: ”În momentul în care a fost proiectul pe agenda coaliţiei şi după aceea a fost pe agenda Guvernului şi a venit în Parlament, toată lumea a fost de acord cu varianta propusă de Guvern, cu creşterea vârstei de pensionare, mă rog, vechimea la 35 de ani, 70 la sută din venitul net pensia şi perioada de tranziţie de 10 ani. Într-adevăr, a existat o discuţie să fie de 15 ani, dar guvernul, în primul proiect care a fost trimis la Curte în mod informal pentru analiză, a pus 10 ani. Şi la consultările cu magistraţii a fost tot 10 ani. În Parlament nimeni n-a avut amendament de 15 ani la perioada de tranziţie. Apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat la Curtea Constituţională”, a adăugat Kelemen Hunor.

Potrivit articolului 64 dinLegea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, judecătorii CCR sunt obligaţi:

b) să păstreze secretul deliberărilor şi al voturilor şi să nu ia poziţie publică sau să dea consultaţii în probleme de competenţa Curţii Constituţionale;

“Dacă nu închidem acest subiect pierdem cu toții” pentru că “aparent vom fi un guvern cu majoritate impotentă, care nu e în stare să treacă o lege prin Parlament”, a continuat el, afirmând că “nu are nimic nimic cu judecătorii și procurorii” dar “percepția în societate pe bună dreptate este cum o știți”.

În ceea ce privește reducerea cheltuielilor în administrația centrală și locală, UDMR propune reducerea pragului pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, PSD vrea reducerea anvelopei salariale cu 10% iar PNL susține varianta inițială a proiectului, a arătat el.

“Eu cred că după 7 noiembrie vom face un pas. Premierul ar trebui să intre săptămâna viitoare cu proiectul în primă lectură și cam în două săptămâni se poate ajunge la o formă finală a proiectului”, a mai spus el.