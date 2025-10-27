Venezuela susține că a capturat un grup CIA și acuză SUA că a pus la cale un atac „sub steag fals”

Regimul lui Nicolás Maduro a declarat duminică că Venezuela a capturat un grup de presupuși mercenari cu legături cu Agenția Centrală de Informații a SUA și a acuzat Washingtonul și Trinidad Tobago că au coordonat exerciții militare menite să provoace o confruntare armată în Caraibe, scrie Miami Herald.

Într-o declarație publicată de vicepreședintele Delcy Rodríguez, guvernul socialist a afirmat că arestările au dezvăluit ceea ce a descris ca fiind o „operațiune sub steag fals” planificată din apele care mărginesc Trinidad Tobago „pentru a genera o confruntare militară pe scară largă” împotriva Venezuelei.

Anunțul regimului vine pe fondul creșterii rapide a prezenței forțelor americane în Caraibe, lansată de președintele Donald Trump pentru a combate cartelurile de droguri. Administrația a semnalat că ar putea autoriza în curând incursiuni terestre în Venezuela pentru a viza așa-numitul Cartel de los Soles, o organizație de trafic de droguri despre care SUA susține că este condusă de însuși Maduro.

Guvernul venezuelean nu a făcut publice dovezi sau detalii despre presupusele arestări, cum ar fi numărul de suspecți, naționalitatea acestora sau momentul și locul în care au fost reținuți.

Acuzații împotriva Trinidad Tobago

Declarația o acuză pe prim-ministrul Trinidad Tobago, Kamla Persad-Bissessar, că a „renunțat la suveranitatea” țării sale pentru a acționa ca o „colonie militară subordonată intereselor hegemonice ale SUA”.

„Aliniindu-se la agenda militaristă a Washingtonului, Persad-Bissessar nu numai că încearcă să atace Venezuela și să rupă legăturile noastre istorice de fraternitate, dar încalcă și Carta Națiunilor Unite, declarația CELAC privind America Latină și Caraibe ca zonă de pace și principiile CARICOM”, se arată în declarație.

Guvernul Maduro a declarat că presupusele manevre militare fac parte dintr-un efort de „transformare a Caraibelor într-un spațiu de violență letală și dominație imperială a SUA”.

În declarația sa, regimul de la Caracas a comparat presupusul plan cu evenimente istorice precum explozia navei USS Maine în Cuba în 1898 – una dintre cauzele războiului hispano-american – și incidentul din Golful Tonkin, lângă Vietnam, în 1964, ambele precedând intervenții militare majore ale SUA. Venezuela a declarat că presupusa provocare urmează același model și a acuzat Washingtonul că caută „un pretext pentru război” în regiune.

Declarația a acuzat, de asemenea, guvernul din Trinidad Tobago de încălcări ale drepturilor omului, susținând că „pescari nevinovați au fost victime ale execuțiilor extrajudiciare în Marea Caraibelor”.

Maduro a avertizat că Venezuela „nu acceptă amenințări” și a declarat că forțele sale armate vor rămâne „alerte și mobilizate într-o perfectă unitate civil-militară-polițienească” ca răspuns.

„Republica noastră, moștenitoare a lui Bolívar și Chávez, își va apăra întotdeauna suveranitatea, integritatea teritorială și dreptul de a trăi în pace împotriva dușmanilor străini și a vasalilor acestora”, a mai arătat declarația.

Tensiuni regionale și consolidarea prezenței SUA

Acuzațiile vin într-un moment de tensiuni între Venezuela și Statele Unite, în urma deciziei administrației Trump de a acumula cea mai mare prezență militară americană din Caraibe din ultimele decenii pentru a combate operațiunile cartelurilor de droguri din regiune. Grupul de lucru a lansat atacuri mortale împotriva unor ambarcațiuni care, potrivit SUA, transportau droguri către insulele din Caraibe și în Statele Unite, majoritatea provenind din Venezuela, soldate cu cel puțin 43 de morți.

Consolidarea forțelor americane în regiune continuă. În ultimele două luni, Pentagonul a desfășurat aproape 10.000 de soldați – majoritatea staționați în Puerto Rico – împreună cu un contingent de pușcași marini la bordul unor nave de asalt amfibii. Marina SUA a poziționat cel puțin 10 nave de război și un submarin în Caraibe, ca parte a prezenței extinse, iar săptămâna trecută Trump a trimis în regiune cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford.

În plus, Trump a indicat că SUA iau în considerare acum operațiuni terestre, în timp ce administrația sa a acordat în secret CIA noi puteri pentru a desfășura activități secrete în țara sud-americană.

„Cu siguranță ne uităm acum la teritoriul terestru, pentru că avem marea foarte bine sub control”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval la începutul acestei luni. „Am oprit aproape complet traficul pe mare. Acum îl vom opri pe uscat.”