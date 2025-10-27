Macron vrea să lanseze o dezbatere privind amenințările pe care internetul și rețelele sociale le reprezintă pentru democrație

Președintele Franței, Emmanuel Macron, va lansa marți o dezbatere privind impactul rețelelor sociale și al internetului asupra „destructurării” dezbaterii publice și a democrației, în perspectiva viitoarelor alegeri, a anunțat luni Palatul Elysée, transmite agenția AFP, preluată de boursorama.com.

„Asistăm la o ascensiune a rețelelor sociale, unde emoțiile negative sunt mai virale decât emoțiile, care la rândul lor sunt mai virale decât argumentele”, subliniază un consilier prezidențial.

„În fond, riscăm să asistăm la dispariția spațiului public, a Agorei, cu un risc major pentru modelele noastre democratice și republicane”, spune el.

În acest context, șeful statului „dorește să se angajeze în lunile următoare să creeze condițiile pentru o dezbatere informată și pașnică”, adaugă acesta.

„Ideea este de a anima această dezbatere în societate și, în cele din urmă, de a lua decizii cu privire la o serie de măsuri”, făcând apel în special la cei aproximativ 200 de experți mobilizați pe această temă.

Emmanuel Macron va prezida astfel marți dimineață o reuniune care va reuni actorii implicați (asociații, cercetători, medici, oameni de afaceri…) pentru a iniția o „mișcare dincolo de Élysée”.

„Garantul instituțiilor”

Vor fi prezenți, în special, Gérald Bronner, profesor la Sorbona și președinte al Comisiei cu același nume privind perturbările vieții democratice în era digitală, și Hugo Micheron, specialist în interferențele islamiste pe rețele.

În cursul după-amiezii, șeful statului va reuni un Consiliu prezidențial pentru știință pe tema sănătății mintale a tinerilor, urmat de o cină cu actori din domeniul tehnologiei mondiale, axată pe reglementarea rețelelor, inteligența artificială (IA) și impactul acestor tehnologii asupra „bunei sănătăți a dezbaterii democratice”.

Miercuri, el va lua cuvântul la Forumul Păcii de la Paris pe tema dezinformării și ingerințelor străine, înainte de un nou dineu la Elysée pe această temă.

Șeful statului, obligat să dea dovadă de mai multă rezervă pe scena internă pe fondul crizelor politice repetate de la dizolvarea eșuată a parlamentului din 2024, intenționează totuși să continue să se facă auzit și să rămână la cârmă acolo unde poate.

„Este rolul său de garant al instituțiilor, al puterilor publice și al independenței naționale să se ocupe de aceste subiecte”, justifică la Elysée. El se află astfel „în totalitate în sfera prezidențială, astfel cum este definită în Constituție”.

Emmanuel Macron are în vizor, în special, alegerile municipale din martie 2026 și alegerile prezidențiale din 2027, asupra cărora „pot plana multe riscuri”, estimează Elysée, amintind cazuri recente din România sau Moldova, cu suspiciuni de ingerință rusă.

„Coaliția europeană”

Acest lucru se poate traduce prin multiple forme de dezinformare prin intermediul algoritmilor sau al boților (conturi automatizate) care instigă dezbateri eronate, totul în cel mai perfect anonimat, fără posibilitatea de a se ajunge la sursă.

„Șeful statului nu are el însuși un termen limită”, deoarece nu va putea candida din nou în 2027, subliniază președinția. „Acest lucru îl pune în poziția de a se asigura că aceste termene se desfășoară cât mai bine posibil”.

„Vehiculele” care vor permite punerea în aplicare a măsurilor decise pot fi „legislative, administrative, prin decret” sau la nivel internațional, asigură Elysée. „Gama de instrumente este deschisă”.

Emmanuel Macron își propune, în special, să creeze o „coaliție” cu alți șefi de stat și de guvern pentru a obține o majoritate digitală care să restricționeze accesul la rețele sociale – stabilit la 15 ani în Franța – la nivel european.

Grecia, Spania, Cipru, Slovenia și Danemarca s-au alăturat deja mișcării, potrivit Elysée.

„Este posibil să obligăm platformele să verifice vârsta utilizatorilor. Lucrăm în prezent la soluții tehnice pentru a face acest lucru. Și vom încerca să convingem pe toată lumea să se alăture acestei inițiative”, a asigurat joi Emmanuel Macron, la încheierea Consiliului European de la Bruxelles.