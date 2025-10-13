VIDEO Erdogan vrea ca Meloni să renunțe la fumat, dar Macron consideră că este o cauză pierdută / Meloni a glumit spunând că, dacă ar renunța la tutun, ar putea ucide pe cineva
Cruciada antitabac a președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan are o nouă țintă: prim-ministrul italian Giorgia Meloni, scrie Politico.
În marja summitului de pace din Egipt, care vizează încheierea războiului din Gaza, Erdoğan i-a promis Georgiei Meloni că va găsi o modalitate de a o convinge să renunțe la fumat.
„Arăți grozav. Dar trebuie să te fac să renunți la fumat”, i-a spus Erdoğan Meloni, potrivit imaginilor publicate de cotidianul italian Il Foglio și de alte mass-media.
Însă președintele francez Emmanuel Macron, care se afla lângă ei, i-a spulberat rapid speranțele lui Erdoğan. „Este imposibil!”, a spus el râzând.
„Știu, știu”, a spus Meloni, adăugând un avertisment că renunțarea la fumat ar putea-o face mai puțin sociabilă. „Nu vreau să omor pe cineva.”
Într-o carte bazată pe o serie de interviuri, Meloni a mărturisit că a început să fumeze din nou după ce renunțase timp de 13 ani. Dar a recunoscut și că fumatul a ajutat-o să se apropie de alți politicieni, inclusiv de președintele tunisian Kais Saied.
