Venezuela a închis ambasada din Norvegia, la trei zile după ce lidera opoziţiei a primit Premiul Nobel pentru Pace

Venezuela şi-a închis ambasada din Oslo fără nicio explicaţie, a anunţat luni Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei, la trei zile după ce lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, a primit Premiul Nobel pentru Pace, informează AFP, citată de Agerpres.

„Am fost informaţi de ambasada Venezuelei că îşi închide porţile, fără a oferi un motiv”, a declarat o purtătoare de cuvânt a ministerului norvegian, Cecilie Roang, într-un e-mail către AFP. „Acest lucru este regretabil. În ciuda divergenţelor noastre cu privire la mai multe aspecte, Norvegia doreşte să menţină un dialog deschis cu Venezuela şi va continua să acţioneze în acest sens”, a adăugat ea.

Potrivit ziarului Verdens Gang, care a dezvăluit informaţia, serviciile ambasadei nu mai răspundeau la telefoane luni după-amiază. Numerele lor fuseseră deconectate, a constatat AFP în cursul serii. Acest anunţ vine la trei zile după ce Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat Mariei Corina Machado, care a făcut din căderea de la putere a lui Hugo Chavez (predecesorul preşedintelui Nicolas Maduro) în Venezuela cauza vieţii sale.

Lui Machado i s-a interzis să candideze la alegerile prezidenţiale din 2024, în care actualul preşedinte Nicolas Maduro a fost declarat câştigător, în ciuda protestelor opoziţiei. Duminică, fără a menţiona Premiul Nobel, Nicolas Maduro a numit-o pe laureata în vârstă de 58 de ani „vrăjitoare diabolică”, un termen folosit adesea de guvern.

„Premiul Nobel este independent de guvernul norvegian, iar în chestiuni legate de acest premiu, ne referim la Comitetul Nobel”, a insistat Roang. Machado a fost premiată „pentru munca sa neobosită în apărarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean şi pentru lupta sa pentru o tranziţie justă şi paşnică de la dictatură la democraţie” – a fost motivaţia Comitetului Nobel la anunţarea premiului pentru lidera opoziţiei venezuelene.

Guvernul de la Caracas a anunţat luni închiderea ambasadei sale din Norvegia, împreună cu cea a Australiei, dar şi deschiderea de noi misiuni diplomatice în Zimbabwe şi Burkina Faso, potrivit EFE. Această decizie a fost luată pentru a „consolida alianţele cu sudul global” şi ca parte a unei „realocări strategice a resurselor”.