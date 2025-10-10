G4Media.ro
VIDEO „Oh, Doamne! Nu am cuvinte”. Momentul emoționant în care Maria Corina…

Foto: Captură video - Facebook.com/ Nobel Prize

VIDEO „Oh, Doamne! Nu am cuvinte”. Momentul emoționant în care Maria Corina Machado a fost anunțată că a câștigat premiul Nobel pentru Pace 2025

10 Oct

Momentul emoționant în care Maria Corina Machado, lidera opoziției democratice din Venezuela, a fost anunțată prin telefon, de directorul Institutului Norvegian pentru premiile Nobel, că a câștigat premiul Nobel pentru Pace 2025, a fost surprins video și postat pe pagina de Facebook a premiilor Nobel, vineri, 10 octombrie, la scurt timp după anunțul oficial. „Oh, Doamne! Nu am cuvinte. Eu sunt doar o persoană, sigur nu merit premiul”, a spus ea, potrivit Edupedu.ro.

Kristian Berg Harpviken, directorul Institutului Norvegian pentru Premiile Nobel, a anunțat-o pe Maria Corina Machado, lidera opoziției democratice din Venezuela, că a câștigat Premiul Nobel pentru Pace 2025.

Momentul are loc cu 5 minute înainte de anunțul oficial și suprinde nu doar emoția laureatei Mariei Corina Machado, ci și emoția directorului Institutului Norvegian.

„Nu am cuvinte. Mulțumesc mult dar sper că înțelegeți că e vorba despre o mișcare, o societate întreagă care depune efort. Eu sunt doar o persoană, sigur nu merit premiul. (…)”

