VIDEO „Oh, Doamne! Nu am cuvinte”. Momentul emoționant în care Maria Corina Machado a fost anunțată că a câștigat premiul Nobel pentru Pace 2025
Momentul emoționant în care Maria Corina Machado, lidera opoziției democratice din Venezuela, a fost anunțată prin telefon, de directorul Institutului Norvegian pentru premiile Nobel, că a câștigat premiul Nobel pentru Pace 2025, a fost surprins video și postat pe pagina de Facebook a premiilor Nobel, vineri, 10 octombrie, la scurt timp după anunțul oficial. „Oh, Doamne! Nu am cuvinte. Eu sunt doar o persoană, sigur nu merit premiul”, a spus ea, potrivit Edupedu.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Kristian Berg Harpviken, directorul Institutului Norvegian pentru Premiile Nobel, a anunțat-o pe Maria Corina Machado, lidera opoziției democratice din Venezuela, că a câștigat Premiul Nobel pentru Pace 2025.
Momentul are loc cu 5 minute înainte de anunțul oficial și suprinde nu doar emoția laureatei Mariei Corina Machado, ci și emoția directorului Institutului Norvegian.
„Nu am cuvinte. Mulțumesc mult dar sper că înțelegeți că e vorba despre o mișcare, o societate întreagă care depune efort. Eu sunt doar o persoană, sigur nu merit premiul. (…)”
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Casa Albă este nemulțumită că Trump nu a câștigat premiul: ”Comitetul Nobel a dovedit că pune politica înaintea păcii”
BREAKING VIDEO Maria Corina Machado a câștigat Premiul Nobel pentru Pace / Cine e activista din Venezuela care a ”inspirat milioane de oameni” / „Atunci când autoritarii preiau puterea, este esențial să recunoaștem apărătorii curajoși ai libertății”
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.