Casa Albă este nemulțumită că Trump nu a câștigat premiul: ”Comitetul Nobel a dovedit că pune politica înaintea păcii”
Casa Albă a criticat vineri decizia Comitetului Nobel de a acorda premiul pentru pace şefei opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado, şi nu preşedintelui american Donald Trump, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Preşedintele Trump va continua să încheie acorduri de pace, să pună capăt războaielor şi să salveze vieţi. Are o inimă umanitară şi nu va exista niciodată cineva ca el, care să poată muta munţii cu forţa voinţei sale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Steven Cheung, într-o postare pe X.
„Comitetul Nobel a dovedit că pune politica înaintea păcii”, a adăugat el.
Donald Trump a declarat de zeci de ori că merită premiul Nobel pentru implicarea în soluționarea conflictelor armate.
Patru președinți ai SUA au câștigat de-a lungul timpului Premiul Nobel pentru pace, cel mai recent fiind Barack Obama.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
BREAKING VIDEO Maria Corina Machado a câștigat Premiul Nobel pentru Pace / Cine e activista din Venezuela care a ”inspirat milioane de oameni” / „Atunci când autoritarii preiau puterea, este esențial să recunoaștem apărătorii curajoși ai libertății”
Kremlinul îl va susţine pe Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace / Directorul Premiului Nobel pentru Pace: Premiul a fost decis cu mult timp în urmă și nu vom schimba alegerea
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.