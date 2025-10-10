Casa Albă este nemulțumită că Trump nu a câștigat premiul: ”Comitetul Nobel a dovedit că pune politica înaintea păcii”

Casa Albă a criticat vineri decizia Comitetului Nobel de a acorda premiul pentru pace şefei opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado, şi nu preşedintelui american Donald Trump, transmite News.ro.

„Preşedintele Trump va continua să încheie acorduri de pace, să pună capăt războaielor şi să salveze vieţi. Are o inimă umanitară şi nu va exista niciodată cineva ca el, care să poată muta munţii cu forţa voinţei sale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Steven Cheung, într-o postare pe X.

„Comitetul Nobel a dovedit că pune politica înaintea păcii”, a adăugat el.

Donald Trump a declarat de zeci de ori că merită premiul Nobel pentru implicarea în soluționarea conflictelor armate.

Patru președinți ai SUA au câștigat de-a lungul timpului Premiul Nobel pentru pace, cel mai recent fiind Barack Obama.