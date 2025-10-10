Un condamnat la moarte a fost executat în statul american Indiana / Este a treia execuție de la reinstaurarea pedepsei capitale în acest stat în 2024

Un bărbat condamnat la pedeapsa capitală pentru violul și uciderea unei adolescente în 2001 a fost executat vineri în statul american Indiana, au anunțat autoritățile judiciare din acest stat din nordul Statelor Unite. Este a treia execuție capitală în acest stat de la reinstituirea pedepsei cu moartea anul trecut și a doua de la începutul anului, transmite AFP.

Condamnat în 2002 pentru violul și uciderea lui Stacy Payne, în vârstă de 15 ani, Roy Ward, în vârstă de 53 de ani, a fost executat prin injecție letală în primele ore ale zilei de vineri, în penitenciarul de stat din Michigan City, au indicat autoritățile. Avocata sa, Joanna Green, a declarat cu câteva zile înainte de execuție că Ward era „foarte pocăit” pentru crima pe care a comis-o.

Reluarea execuțiilor în 2024

Indiana a reluat execuțiile în 2024, după o pauză de 15 ani din cauza imposibilității de a procura produsele necesare, urmare a reticenței laboratoarelor farmaceutice, preocupate să nu fie asociate cu pedeapsa capitală.

Însă 13 execuții federale au avut loc în 2020 și 2021, în ultimele luni ale primului mandat al lui Donald Trump, susținător declarat al pedepsei cu moartea. Execuția lui Roy Ward este a 35-a din Statele Unite de la începutul anului, egalând recordul înregistrat în 2014.

Marea majoritate, 28 în total, au fost efectuate prin injecție letală. Patru au fost efectuate prin inhalare de azot, o metodă utilizată pentru prima dată în lume de Alabama (sud) în 2024 și comparată de experții ONU cu o formă de „tortură”, iar două prin pluton de execuție în Carolina de Sud, pentru prima dată în Statele Unite din 2010.

Pedeapsa cu moartea a fost abolită în 23 din cele 50 de state americane. Alte trei, California, Oregon și Pennsylvania, respectă un moratoriu asupra execuțiilor, la decizia guvernatorului. Încă din prima zi a celui de-al doilea mandat prezidențial, Donald Trump a solicitat extinderea aplicării pedepsei cu moartea „pentru cele mai odioase crime”.