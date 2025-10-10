Preţul barilului american de petrol scade sub un prag de 60 de dolari, după acordul în războiul din Fâşia Gaza

Cursul barilului de petrol american a scăzut sub pragul de 60 de dolari vineri, la cel mai scăzut nivel din aprilie, pe o piaţă afectată de o supraabundenţă a ofertei faţă de cerere, în urma acordului de încetare a focului în Războiul din Fâşia Gaza, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Cursul petrolului este foarte sensibil la situaţia din Orientul Mijlociu.

Preţul barilului West Texas Intermediate (WTI) la livrare în noiembrie a scăzut cu 2,81%, la 59,78 de dolari către ora 14.20 GMT.

Barilul Brent de la Marea Nordului, cu livrare în decembrie, a scăzut cu 2,68% la 63,47 de dolari.