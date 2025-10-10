Preţul barilului american de petrol scade sub un prag de 60 de dolari, după acordul în războiul din Fâşia Gaza
Cursul barilului de petrol american a scăzut sub pragul de 60 de dolari vineri, la cel mai scăzut nivel din aprilie, pe o piaţă afectată de o supraabundenţă a ofertei faţă de cerere, în urma acordului de încetare a focului în Războiul din Fâşia Gaza, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Cursul petrolului este foarte sensibil la situaţia din Orientul Mijlociu.
Preţul barilului West Texas Intermediate (WTI) la livrare în noiembrie a scăzut cu 2,81%, la 59,78 de dolari către ora 14.20 GMT.
Barilul Brent de la Marea Nordului, cu livrare în decembrie, a scăzut cu 2,68% la 63,47 de dolari.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Putin spune că „nu e o mare problemă” pentru Rusia dacă SUA ar refuza să prelungească New START, tratatul ce privește controlul armelor nucleare
200 de soldaţi americani vor fi desfăşuraţi în Israel pentru coordonarea implementării acordului cu organizația teroristă Hamas
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.