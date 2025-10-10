G4Media.ro
Preţul barilului american de petrol scade sub un prag de 60 de…

sonda petrol prahova doi
Sursa Foto: Captură Youtube

Preţul barilului american de petrol scade sub un prag de 60 de dolari, după acordul în războiul din Fâşia Gaza

Cursul barilului de petrol american a scăzut sub pragul de 60 de dolari vineri, la cel mai scăzut nivel din aprilie, pe o piaţă afectată de o supraabundenţă a ofertei faţă de cerere, în urma acordului de încetare a focului în Războiul din Fâşia Gaza, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

- articolul continuă mai jos -

Cursul petrolului este foarte sensibil la situaţia din Orientul Mijlociu.

Preţul barilului West Texas Intermediate (WTI) la livrare în noiembrie a scăzut cu 2,81%, la 59,78 de dolari către ora 14.20 GMT.

Barilul Brent de la Marea Nordului, cu livrare în decembrie, a scăzut cu 2,68% la 63,47 de dolari.

