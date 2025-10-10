Polonia observă o creştere a atacurilor cibernetice asupra infrastructurii sale critice şi le atribuie Rusiei

Infrastructura critică a Poloniei face obiectul unui număr de atacuri cibernetice în creştere din partea Rusiei, al cărei serviciu de informaţii militare (GRU) şi-a triplat resursele pentru astfel de acţiuni împotriva Poloniei în acest an, a declarat ministrul polonez al afacerilor digitale vineri pentru Reuters.

Dintre cele 170.000 de incidente cibernetice identificate în primele trei trimestre ale acestui an, o parte semnificativă a fost atribuită unor actori ruşi, în timp ce alte cazuri au avut o motivaţie financiară, implicând furturi sau alte forme de criminalitate cibernetică, a declarat Krzysztof Gawkowski.

La ora actuală, Polonia face obiectul a între 2.000 şi 4.000 de incidente cibernetice pe zi, a afirmat ministrul, indicând că dintre acestea 700 -1.000 sunt preluate de instituţia sa, „ceea ce înseamnă că reprezentau o ameninţare reală sau aveau potenţialul de a provoca probleme grave”. Adversarii străini îşi extind acum câmpul de acţiune dincolo de sistemele de apă şi canalizare, către sectorul energetic, a spus el, transmite Agerpres.

Responsabilul citat nu a oferit cifre exacte privind activitatea Rusiei şi nu a putut comenta metodele Rusiei în spaţiul cibernetic al Poloniei. Informaţiile sale despre implicarea tot mai mare a Rusiei proveneau de la serviciile secrete poloneze.

Rusia a negat în mod constant acuzaţiile privind astfel de activităţi. Ambasada Rusiei la Varşovia nu a răspuns deocamdată unei solicitări de comentarii din partea Reuters. Oficialii de la Varşovia au declarat că Polonia, un susţinător ferm al Ucrainei, este principala ţintă a Rusiei dintre statele NATO şi au acuzat Kremlinul de eforturi repetate de subminare a securităţii naţionale.

„Activitatea Rusiei este cea mai severă, întrucât vizează infrastructura critică esenţială pentru menţinerea vieţii normale”, a spus Gawkowski. Odată cu atacul cu drone ruse din 10 septembrie, a avut loc un atac cibernetic corelat asupra Poloniei, cel mai mare din 2022, când a izbucnit războiul în Ucraina, a spus el.

Deşi guvernul a văzut încă de la primele ore în cursul nopţii că atacul cu drone provenea din Rusia, afirmaţii false că Ucraina ar fi trimis dronele pentru a începe un război au inundat spaţiul cibernetic polonez, a spus ministrul Gawkowski, adăugând că, în acest scop, au fost reactivaţi boţi care până atunci fuseseră inactivi timp de luni sau chiar ani.