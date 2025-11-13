G4Media.ro
Un atac cibernetic revendicat de hackeri proruşi a vizat site-uri ale mai multor instituţii din Danemarca

Un atac cibernetic, revendicat de hackeri proruşi, a vizat joi în Danemarca site-uri ale mai multor instituţii, precum şi pe cel al unei companii din industria apărării, a anunţat Agenţia daneză pentru Securitate Civilă, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Agenţia „este conştientă că mai multe companii şi site-uri web daneze se confruntă în prezent cu pene şi perturbări de funcţionare din cauza unor atacuri D DoS”, a precizat aceasta într-un comunicat, adăugând că urmăreşte „îndeaproape situaţia”, în colaborare cu serviciile de informaţii militare.

Pe reţelele sociale, grupul de hackeri proruşi NoName057 a scris în timpul dimineţii că vizează site-uri ale unor instituţii daneze, printre care Ministerul Transporturilor şi site-ul dedicat demersurilor administrative borger.dk, precum şi pe cel al companiei de apărare Terma, care a confirmat perturbările.

„Ştim că un grup de hackeri ruşi a afirmat că el va per turba site-ul nostru, precum şi cele ale mai multor autorităţi daneze, însă este prea devreme pentru a spune că ei sunt responsabili”, a declarat pentru AFP directorul pentru comunicare al companiei Terma, Tobias Brun-Falkencrone.

„Suntem bine pregătiţi pentru a gestiona acest tip de atac cibernetic şi am reacţion at rapid. Nu a existat nicio încălcare de securitate şi niciun fel de date nu au fost pierdute”, a adăugat el.

Miercuri, acelaşi grup de hackeri a revendicat un atac cibernetic asupra site-urilor mai multor municipalităţi daneze, cu mai puţin de o săptămână înainte de alegerile locale din această ţară scandinavă care se numără printre cei mai mari susţinători ai Ucrainei.

