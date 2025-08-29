Danemarca va aloca peste un miliard de euro în plus pentru apărare şi sprijinul acordat Ucrainei

Danemarca va aloca încă 10 miliarde de coroane, sau 1,34 miliarde de euro, în bugetul său pe 2026 pentru a-şi consolida apărarea şi sprijinul acordat Ucrainei, a anunţat vineri Ministerul Apărării, citat de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres.

„Situaţia geopolitică ne obligă să ne consolidăm construcţia apărării, aşa că sunt încântat că alocăm din nou mai mulţi bani pentru aceasta”, a declarat ministrul apărării, Troels Lund Poulsen, citat într-un comunicat de presă.

În plus, „atunci când sprijinim Ucraina, nu este vorba doar despre securitatea ei, ci despre securitatea întregii Europe”, a reiterat el.

Această nouă alocare, inclusă în bugetul pe 2026, va duce la peste 3% din PIB ponderea cheltuielilor pentru apărare ale ţării nordice, care îşi propune să aloce 5% din PIB înainte de orizontul anului 2032.

Danemarca este un aliat fidel al Ucrainei. Recent, a fost de acord să achiziţioneze arme pentru Kiev din stocul SUA, ca parte a unei iniţiative comune SUA-NATO.