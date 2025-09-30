G4Media.ro
Danemarca ridică nivelul de securitate pentru instalaţiile sale energetice, pe fondul creşterii…

Sursa foto: Unsplash/ Markus Winkler

Danemarca ridică nivelul de securitate pentru instalaţiile sale energetice, pe fondul creşterii riscului de sabotaj şi atacuri hibride / Mai multe drone au survolat ţara nordică în ultimele zile

Danemarca a ridicat nivelul de securitate pentru instalaţiile sale energetice pe fondul creşterii riscului de sabotaj şi atacuri hibride, a anunţat marţi Ministerul Energiei danez, după mai multe cazuri în care drone neidentificate au survolat ţara nordică, relatează agenţia de știri France Presse, citată de Agerpres.

”Ne temem că cineva lansează provocări la adresa aprovizionării noastre energetice, şi o ţară fără aprovizionare energetică este o ţară care nu funcţionează”, a explicat ministrul energiei danez, Lars Aagaard, pentru postul TV2.

Nivelul de securitate a fost ridicat la ‘portocaliu’, al doilea cel mai ridicat, ceea ce înseamnă o supraveghere sporită şi un acces restrâns la infrastructura energetică, a detaliat ministrul danez.

Recent, Danemarca a fost ţinta unui atac hibrid cu survolări repetate ale aeroporturilor sale – cel din Copenhaga, cel mai mare din Europa Nordică, a trebuit să fie închis timp de mai multe ore – şi ale instalaţiilor militare de către drone de origine neidentificată.

Totuşi, liderii politici danezi au sugerat în general că Rusia s-ar fi aflat în spatele acestor incidente, premierul Mette Frederiksen estimând că există ”în principal o ţară ce reprezintă o ameninţare pentru securitatea Europei, şi anume Rusia”.

Pentru a asigura securitatea summitului european informal ce are loc miercuri şi joi la Copenhaga, guvernul danez a interzis zborul dronelor civile până la 3 octombrie.

Precedenta dată când Danemarca a ridicat nivelul de securitate pentru instalaţiile sale energetice a fost în septembrie 2022, după actele de sabotaj contra gazoductului Nord Stream în Marea Baltică.

