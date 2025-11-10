Trei drone detectate deasupra Centralei Nucleare Doel, în Belgia

Trei drone au fost detectate deasupra Centralei Nucleare belgiene Doel, a anunţat societatea energetic Engie, relatează Reuters, transmite News.ro.

Incidentul, care a avut loc duminică seara, nu a a vut niciun impact asupra funcţionării centralei, precizează întreprnderea.

Autorităţile au fost informate cu privire la incident, a anunţat un purtător de cuvânt al Engie.

Operaţiunile au fost întrerupte trmporar pe aeroportul din Liège, după observarea unei drone, ultimul dintr-o serie de incidente cu drone înregistrate în ultimele zile.