Trei drone detectate deasupra Centralei Nucleare Doel, în Belgia
Trei drone au fost detectate deasupra Centralei Nucleare belgiene Doel, a anunţat societatea energetic Engie, relatează Reuters, transmite News.ro.
Incidentul, care a avut loc duminică seara, nu a a vut niciun impact asupra funcţionării centralei, precizează întreprnderea.
Autorităţile au fost informate cu privire la incident, a anunţat un purtător de cuvânt al Engie.
Operaţiunile au fost întrerupte trmporar pe aeroportul din Liège, după observarea unei drone, ultimul dintr-o serie de incidente cu drone înregistrate în ultimele zile.
