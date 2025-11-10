Cum a început scandalul BBC de la un avertizor de integritate care semnala că știrile BBC Arabic au fost deturnate de teroriștii Hamas

BBC se află, luni dimineață, în plin scandal legat de manipularea unor informații pe care televiziunea le-a prezentat referitor la un discurs al președintelui american Donald Trump, dar și referitor la conflictul din Gaza. British Broadcasting Corporation (BBC) este cea mai importantă companie de televiziune din Marea Britanie (și unde dintre cele mai importante la nivel mondial), finanțată și din bani publici. În urma scandalului, directorul general al BBC, Tim Davie, și CEO-ul BBC News, Deborah Turness, și-au anunțat demisiile. Dar cum a început totul?

Michael Prescott, un avertizor de integritate din BBC, a semnalat, într-un raport intern al televiziunii britanice, că știrile difuzate de filiala BBC Arabic au fost deturnate de interesele teroriștilor Hamas, iar postul nu mai prezintă obiectiv informațiile despre tabăra israeliană. BBC Arabic, care este finanţat parţial printr-un grant de la Ministerul Afacerilor Externe.

În posesia raportului intern au intrat jurnaliștii de la cotidianul britanic The Telegraph (conservator, de dreapta, susținător istoric al Partidului Conservator din Marea Britanie). Jurnalistul Gordon Rayner a publicat în 4 noiembrie un amplu articol despre modul în care avertizorul BBC susține că sunt construite și difuzate la BBC Arabic știrile despre situația din Gaza.

”Serviciul de ştiri în arabă al BBC a ales să „minimizeze suferinţa israeliană” în războiul din Gaza pentru a putea „prezenta Israelul drept agresor”, arăta raportul intern redactat de Prescott și citat în articolul din 4 noiembrie de The Telegraph.

Între acuzațiile aduse BBC Arabic au fost și faptul că informațiile sunt „difuzate în grabă” fără verificări adecvate, spune raportul, sugerând fie neglijenţă, fie „o dorinţă constantă de a crede ce e mai rău despre Israel”, arată vertizorul citat de publicația britanică.

BBC Arabic, mai spune Prescott, acorda mai mult spaţiu declaraţiilor Hamas, făcând ca orientarea sa editorială să fie „considerabil diferită” faţă de site-ul principal al BBC, deşi ar trebui să reflecte aceleaşi valori, au fost avertizaţi managerii. De precizat că în tot acest timp organizațiile evreiești au acuzat constant BBC de părtinire pro-Palestina.

Cu o zi înainte, același jurnalist de la The Telegraph a publicat în exclusivitate despre cum a fost trucat, tăiat și falsificat discursul lui Donald Trump referitor la Capitoliu:

”(BBC, n.red.) i-a „indus complet în eroare” pe telespectatori, arătându-l pe președinte spunând susținătorilor că va merge cu ei la Capitoliu pentru a „lupta cu orice preț”, când de fapt el spusese că va merge cu ei „pentru a vă face auzite vocile în mod pașnic și patriotic”, scria jurnalistul în articolul din 3 noiembrie.

Ancheta Ofcom, CNA-ul britanic, care acuză BBC de ”încălcarea gravă a regulilor”

Dar înainte de aceste episoade, o anchetă a Ofcom, echivalentul CNA-ului românesc, privind documentarul „Gaza: How to Survive a Warzone” (Gaza: Cum să supraviețuiești într-o zonă de război) a concluzionat că programul era „în mod semnificativ înșelător”.

Mai precis, Ofcom spunea că BBC nu a dezvăluit că tatăl naratorului din documentar deținea o funcție în administrația condusă de Hamas. Ofcom a ordonat atunci BBC să difuzeze o declarație la oră de vârf cu privire la concluziile sale:

„Ancheta noastră a constatat că faptul că programul nu a dezvăluit că tatăl naratorului deținea o funcție în administrația condusă de Hamas a fost în mod semnificativ înșelător. Aceasta a însemnat că publicul nu a avut la dispoziție informații esențiale care ar fi putut fi extrem de relevante pentru evaluarea naratorului și a informațiilor furnizate de acesta. Încrederea stă la baza relației dintre un post de televiziune și publicul său, în special în cazul unui post public precum BBC. Această omisiune avea potențialul de a eroda nivelul ridicat de încredere pe care publicul l-ar fi acordat unui program factual al BBC despre războiul dintre Israel și Gaza”, a transmis atunci Ofcom.

Documentarul a fost retras de pe iPlayer în februarie 2025, după ce au ieșit la iveală legăturile familiei băiatului, iar în iulie, o analiză internă a BBC a constatat că acesta încălca liniile directoare editoriale ale corporației privind acuratețea.

Un purtător de cuvânt al BBC a declarat la vremea respectivă:

„Decizia Ofcom este în conformitate cu concluziile anchetei lui Peter Johnston, potrivit cărora documentarul a încălcat în mod semnificativ liniile directoare editoriale ale BBC privind acuratețea, care reflectă regula 2.2 din Codul de difuzare al Ofcom. Ne-am cerut scuze pentru acest lucru și acceptăm în totalitate decizia Ofcom. Vom respecta sancțiunea imediat ce data și formularea vor fi finalizate”.

Katie Razzal, editorul pentru Cultură și Media de la BBC a publicat un editorial, duminică noapte, despre demisiile de la vârful BBC, numind plecările directorului general și CEO-ul ca fiind un ”seism”:

”Acesta este un moment seismic. Să pierzi atât directorul general, cât și directorul executiv al BBC News în același timp este fără precedent. Este un moment extraordinar în istoria BBC. Nu poate fi exagerat”.

Articolul The Telegraph despre BBC Arabic

Mai puțin mediatizat decât știrea referitoare la truchierea discursului lui Donald Trump despre preluarea puterii în Capitoliu, articolul despre modul în care a fost deturnat BBC Arabic semnalează derapaje grave de la etica și deontologia presei.

”Serviciul de ştiri în arabă al BBC a ales să „minimizeze suferinţa israeliană” în războiul din Gaza pentru a putea „prezenta Israelul drept agresor”, conform unui raport intern redactat de un avertizor de integritate.

Acuzaţiile aduse Israelului au fost „difuzate în grabă” fără verificări adecvate, spune memoul, sugerând fie neglijenţă, fie „o dorinţă constantă de a crede ce e mai rău despre Israel”.

BBC Arabic, care este finanţat parţial printr-un grant de la Ministerul Afacerilor Externe, a acordat mult spaţiu declaraţiilor Hamas, făcând ca orientarea sa editorială să fie „considerabil diferită” faţă de site-ul principal al BBC, deşi ar trebui să reflecte aceleaşi valori, au fost avertizaţi managerii.

BBC a acordat, de asemenea, o „pondere nejustificabilă” afirmaţiilor Hamas privind bilanţul morţilor din Gaza, care sunt larg acceptate ca exagerate în scopuri de propagandă, şi a pretins în mod eronat că Curtea Internaţională de Justiţie ar fi decis că se comite genocid.

Danny Cohen, fostul director al BBC Television, a spus că acum este clar că BBC „nu este în siguranţă” în mâinile managerilor de rang înalt şi că aceştia ar trebui „să-şi plece capetele de ruşine şi să demisioneze”.

Într-un articol pentru The Telegraph, el a spus: „După ce au făcut erori jurnalistice atât de grave şi înşelătoare, executivii BBC au ales să le ascundă publicului în loc să corecteze arhiva.

„Protejarea reputaţiei BBC a venit înaintea îndatoririlor şi principiilor consacrate în obligaţiile din Cartea BBC.”

A adăugat: „Faptul că BBC a contribuit la răspândirea minciunilor Hamas în întreaga lume şi a alimentat antisemitismul intern nu mai poate fi pus la îndoială.”

BBC a fost aruncată în criză luni, când The Telegraph a dezvăluit că un documentar Panorama a manipulat o alocuţiune a lui Donald Trump, astfel încât părea că el ar fi instigat la revoltele de la Capitol Hill.

Ca urmare, BBC se confruntă cu întrebări privind încrederea, iar Lisa Nandy, secretarul pentru Cultură, şi organismul de reglementare a radiodifuziunii Ofcom se află sub presiunea tot mai mare de a deschide o anchetă privind presupusa părtinire a BBC.

Îngrijorări cu privire la acoperirea războiului din Gaza au fost ridicate în aceeaşi scrisoare de 19 pagini adresată Consiliului BBC, care a evidenţiat şi documentarul despre Trump, „manifest înşelător”.

Michael Prescott, care până în iunie a fost consilier independent al Comitetului pentru Ghiduri Editoriale şi Standardele BBC (EGSC), a fost atât de şocat de lipsa de reacţie a BBC la multiple cazuri de părtinire, încât a scris un memou devastator trimis tuturor membrilor Consiliului BBC şi care acum circulă în departamentele guvernamentale.

Într-o copie a scrisorii văzută de The Telegraph, el spune că BBC Arabic a oferit o platformă unor jurnalişti care făcuseră comentarii extrem de antisemite.

Un bărbat care a spus că evreii ar trebui arşi „ca a făcut Hitler” a apărut ca invitat la BBC Arabic de 244 de ori în 18 luni. Un alt bărbat care i-a descris pe israelieni ca fiind mai puţin decât oameni şi pe evrei drept „diavoli” a apărut de 522 de ori în aceeaşi perioadă.

a începutul acestui an, BBC Two a difuzat un documentar intitulat Gaza: How to Survive a Warzone pe care ulterior a recunoscut că a fost narat de fiul unui oficial Hamas. Organismul de reglementare Ofcom a constatat că filmul a fost „material înşelător” şi a ordonat BBC să difuzeze o declaraţie cu concluziile. Filmul a fost, de asemenea, eliminat de pe iPlayer.

În ciuda anilor de plângeri privind relatările BBC despre conflictul din Gaza, „nu există niciun semn al unei recunoaşteri deschise” de către manageri cu privire la „probleme sistemice” în cadrul BBC Arabic, a scris dl Prescott în memoul său.

BBC Arabic, care face parte din World Service, este finanţat în principal prin taxa de licenţă, dar primeşte şi sprijin din partea Ministerului Afacerilor Externe prin programul World2020.

Guvernul consideră că BBC Arabic, şi World Service în ansamblu, au un „rol crucial în susţinerea puterii moi a Regatului Unit şi în contracararea dezinformării dăunătoare”, conform unei declaraţii în Camera Lorzilor din 2023.

Memoul dlui Prescott pune în serioasă îndoială dacă BBC Arabic îşi îndeplineşte rolul anti-dezinformare.

Memoul spunea că a existat un „tratament critic diferit” între site-ul principal de ştiri al BBC şi BBC Arabic în legătură cu un atac cu rachetă asupra unui meci de fotbal în satul Majdal Shams din Înălţimile Golan, la graniţa Israelului cu Libanul, în iulie 2024, care a revendicat viaţa a nouă copii.

Versiunea în limba engleză a reportajului a inclus o dezminţire din partea grupului terorist libanez Hezbollah că ar fi responsabil pentru lovitura cu rachetă, dar şi dovezi că ar fi bombarderat alte situri din apropiere.

BBC Arabic nu a menţionat celelalte atacuri cu rachetă şi a dat o mai mare vizibilitate negării Hezbollah, în timp ce nu a făcut nicio referire la moartea copiilor.

A doua zi a continuat cu un reportaj despre afirmaţii că Israelul ar fi falsificat atacul.

Dl Prescott a scris: „Este greu să concluzionezi altceva decât că tratamentul dat de BBC Arabic relatării a fost conceput pentru a minimize suferinţa israeliană şi a prezenta Israelul ca agresor.”

În iulie 2024 un editor şef din cadrul BBC World Service a efectuat o revizuire internă a BBC Arabic care nu a găsit „steaguri roşii” editoriale.

EGSC a considerat aceasta surprinzătoare, aşa că a comandat propria revizuire făcută de David Grossman, consilierul său editorial principal, care a analizat un eşantion de cinci luni de acoperire din mai până în octombrie 2024, acoperind 535 de articole pe site-ul în limba engleză şi 523 pe BBC Arabic.

El a prezentat un raport comitetului pe 16 ianuarie anul acesta, „care a expus diferenţe izbitoare în modul în care poveştile importante fuseseră tratate” de cele două site-uri, conform memoului dlui Prescott.

A constatat că site-ul principal al BBC avea 19 articole separate despre ostaticii israelieni, în timp ce BBC Arabic nu avea niciunul. Au fost patru articole critice la adresa Hamas pe site-ul principal şi niciunul pe BBC Arabic, dar fiecare articol critic la adresa Israelului care a apărut pe site-ul principal a fost reprodus de BBC Arabic.

Poveşti individuale au fost, de asemenea, tratate în mod radical diferit de cele două braţe ale BBC. Site-ul în limba engleză a relatat povestea Fawziei Sido, o femeie yazidă din nordul Irakului care a fost răpită de Statul Islamic la vârsta de 11 ani, vândută ca sclavă sexuală şi traficatã în Gaza.

A fost salvată de soldaţi israelieni la 21 de ani, după ce răpitorul ei, un palestinian membru al Hamas, a fost ucis. Apoi s-a întors în Irak pentru a se reuni cu familia.

BBC Arabic a publicat şi el o poveste despre ea, dar versiunea sa a fost intitulată: „Israel spune ‘o prizonieră yazidă s-a întors în Irak după 10 ani în Gaza’, Hamas spune BBC ‘naraţiunea israeliană este falsificată’.”

Pe versiunea BBC Arabic, povestea originală a fost urmată de o declaraţie de 582 de cuvinte de la Hamas, mai lungă decât însăşi povestea, contestând versiunea victimei.

Au fost, de asemenea, diferenţe majore în relatările despre un atac al Hamas din 1 octombrie 2024 care a ucis şapte civili israelieni în Jaffa.

Versiunea în engleză relata modul în care civilii au fost ucişi într-un tren şi pe peronul unei gări, dar versiunea în arabă a prezentat atacul ca pe o operaţiune militară, fără nicio menţiune a victimelor civile.

O „persoană foarte experimentată” care a participat la şedinţa EGSC în care a fost prezentat raportul dlui Grossman a descris documentul ca fiind cea mai „extraordinară hârtie” pe care o văzuse vreodată.

Dl Prescott a adăugat: „Ar fi trebuit să determine acţiuni urgente din partea Executivului, dar nu a făcut-o”

El a spus că nu există niciun semn că executivii BBC ar fi recunoscut „problemele sistemice din BBC Arabic”.

Memoul a dezvăluit că Jonathan Munro, controlorul senior al conţinutului de ştiri al BBC, a răspuns raportului dlui Grossman spunând că reporterii BBC Arabic erau o „sursă inegalabilă de cunoaştere şi conţinut editorial pentru BBC în ansamblu” şi că au livrat „jurnalism excepţional”.

Dl Munro a respins îngrijorările legate de poveşti individuale şi a spus că înalta vizibilitate acordată declaraţiilor Hamas „ajută la înţelegerea a ceea ce ar putea auzi palestinienii din Cisiordania şi Gaza”.

El s-a lăudat, de asemenea, că BBC Arabic era „aproape la fel de de încredere ca Al Jazeera”. Dl Prescott a notat: „Este Al Jazeera noul etalon de aur pe care BBC vrea să-şi dorească să-l aspire?

Toate acestea pierd complet motivele principale pentru a avea un World Service finanţat de contribuabili – să ofere acoperire de ştiri imparţială şi să reflecte valorile britanice pe scena mondială.”

Al Jazeera a fost acuzată că cenzurează acoperirea regimului conducător din Qatar, unde îşi are sediul, iar biroul său din Ramallah, din Cisiordania, din Israel, a fost închis anul trecut de Israel pe motiv că reprezenta o ameninţare la securitatea naţională.

Cum a înghiţit BBC propaganda Hamas

O revizuire internă a relatărilor BBC privind bilanţul morţilor din Gaza a concluzionat că BBC a acordat „o pondere nejustificabilă” celor foarte contestate cifre furnizate de Hamas.

În iulie 2024 EGSC a primit raportul, care fusese comandat după ce Organizaţia Naţiunilor Unite şi-a redus cifrele pentru procentul celor ucişi care erau femei şi copii.

În ciuda îngrijorărilor crescânde privind fiabilitatea datelor care veneau din Gaza condusă de Hamas, BBC şi ONU publicaseră iniţial că 70% din toţi cei ucişi în Gaza erau femei şi copii. ONU a revizuit ulterior această cifră la 52%.

Raportul intern spunea că BBC a acordat prea multă credinţă afirmaţiei privind 70% pentru prea mult timp, „chiar dacă îngrijorările privind credibilitatea ei erau bine cunoscute”.

O altă preocupare a vizat relatările despre gropi comune în Gaza. În aprilie 2024 BBC a relatat despre o groapă comună găsită la spitalul Nasser şi în iunie 2024 despre o groapă comună la spitalul Al Shifa.

Reportajele BBC au dat „impresia puternică… că forţele israeliene ar fi îngropat mii de cadavre în ambele locuri înainte de a se retrage din zonă”, conform revizuirii interne.

În fapt, „cea mai probabilă explicaţie era că gropile de la ambele spitale fuseseră săpate de palestinieni şi că persoanele îngropate acolo muriseră sau fuseseră ucise înainte de sosirea forţelor terestre israeliene”, potrivit scrisorii scrise de dl Prescott.

BBC relatase despre cadavre găsite cu mâinile legate, cu dovezi de execuţii sumare şi tortură. Dar raportul intern a notat că nu exista „nicio coroborare independentă” a acestor afirmaţii şi că sursa poveştilor despre gropile comune fusese Agenţia de Protecţie Civilă din Gaza, controlată de Hamas.

BBC relatase pe larg despre palestinienii care săpau aceleaşi gropi comune în momentul în care erau create, iar aceiaşi jurnalişti au relatat despre descoperirea gropilor comune şi despre presupusele dovezi ale crimelor de război.

S-au prezentat dovezi conducerii BBC despre cât de greşită a fost relatarea postului, „dar rămâne neclar ce măsuri au fost luate” ca urmare, a spus dl Prescott în scrisoarea sa.

Încă o eroare a avut loc în legătură cu o afirmaţie că 14.000 de bebeluşi ar fi în pericol de înfometare în 48 de ore. Aceasta a fost făcută iniţial de oficialul ONU Tom Fletcher în mai anul acesta, în timpul blocadei umanitare impuse de Israel, dar a devenit repede clar că cifra corectă era de 14.000 de copii aflaţi în pericol pe parcursul unui an.

BBC şi-a corectat articolele online, dar afirmaţia falsă a fost totuşi pusă ambasadorului Israelului la ONU în emisiunea Newsnight în aceeaşi zi.

Aceeaşi emisiune a prezentat imagini cu un bebeluş despre care se spunea că are nevoie de formulă specială pentru alergii şi un defect congenital. De fapt, copilul în cauză primise formula specială cu o săptămână înainte şi fusese externat din spital, lucru pe care BBC îl ştia, dar niciunul din aceste detalii nu a fost menţionat în emisiune.

Într-o altă situaţie BBC a acordat o acoperire extinsă unei scrisori semnate de 600 de avocaţi care susţineau că Guvernul britanic încalcă dreptul internaţional prin vânzarea de arme către Israel. O a doua scrisoare, semnată de 1.000 de avocaţi şi care susţinea contrariul, a primit o acoperire minimă.

O revizuire internă a acoperirii războiului a semnalat, de asemenea, descrierea într-un reportaj BBC a tunelurilor Hamas folosite pentru a „muta bunuri şi oameni”. Autorul revizuirii a spus că, prin omiterea menţiunii despre ceea ce foloseau cu adevărat tunelurile, povestea a expus BBC la acuzaţia că „într-un fel încearcă să igienizeze infrastructura teroristă a Hamas”.

Încetinirea reacţiei asupra afirmaţiei eronate privind genocidul

BBC a relatat repetat că Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ) ar fi decis, în ianuarie 2024, că există un „caz plauzibil de genocid” în Gaza.

Aceasta a fost menţionată de Jeremy Bowen, editorul internaţional al BBC, printre alţii, şi în emisiunea Newsnight şi în diverse reportaje TV şi radio.

Joan Donoghue, fosta preşedintă a CIJ, a declarat pentru emisiunea HardTalk a BBC că mass-media a interpretat pe scară largă greşit constatările instanţei şi că nu este corect să se spună că CIJ a găsit un caz plauzibil de genocid.

O revizuire internă a BBC asupra chestiunii a constatat că decizia CIJ „este foarte clară şi afirmă explicit că instanţa nu face nicio determinare de fond” cu privire la pretenţiile de genocid, ci doar dacă ceea ce se afirmă este acoperit de convenţia privind genocidul.

Dl Prescott a spus în scrisoarea sa: „Raportul CIJ are doar 26 de pagini şi este scris într-un limbaj non-tehnic. Niciun reporter BBC nu s-a obosit să-l citească?”

A durat luni până când BBC a emis o clarificare.

Dl Prescott a scris: „BBC are tendinţa de a minimaliza criticile spunând că primeşte un număr similar de plângeri de la ambele părţi. Privind dovezile prezentate mai sus, pare foarte greu pentru orice observator pro-palestinian să susţină convingător că BBC are o părtinire pro-israeliană.”

Jurnalistul care a spus că evreii ar trebui arşi a apărut de sute de ori la BBC Arabic

În aprilie 2025, The Telegraph a relatat că BBC Arabic i-a oferit o platformă regulată unui jurnalist pro-Hamas numit Samer Elzaenen, care afirmase online că evreii ar trebui arşi „ca a făcut Hitler”.

Articolul The Telegraph, care spunea că Elzaenen apăruse pe post de o duzină de ori, a declanşat o revizuire internă a BBC Arabic care a dezvăluit că numărul real era mult mai mare.

Între noiembrie 2023 şi aprilie 2025 Elzaenen a apărut de 244 de ori la BBC Arabic.

Într-o postare pe Facebook din iulie 2022 el a scris: „Când lucrurile merg prost pentru noi, trageţi în evrei, rezolvă totul.”

În mai 2011 a scris pe Facebook: „Mesajul meu către evreii sionişti: vom lua înapoi pământul nostru, iubim moartea pentru dragostea lui Allah la fel cum voi iubiţi viaţa. Vă vom arde ca a făcut Hitler, dar de data aceasta nu va rămâne niciunul dintre voi.”

El a lăudat peste 30 de atacuri separate împotriva civililor evrei din Israel, descriind asasinii ca fiind eroi şi martiri.

Ahmed Qannan, un alt colaborator obişnuit al BBC Arabic, a descris un palestinian de 26 de ani care a ucis patru civili israelieni şi un poliţist în martie 2022 drept un „erou”. Răspunzând pe Facebook unui prieten care spunea „ne dorim să vedem gâturi tăiate”, Qannan a scris: „Nu renunţaţi la ambiţia voastră.”

Revizuirea internă a BBC a constatat că acesta a apărut de 217 ori la BBC Arabic în cele 14 luni până în aprilie 2025.

Ahmed Alagha, care i-a descris pe israelieni ca fiind mai puţin decât oameni şi pe evrei ca „diavoli”, a apărut la BBC Arabic de 522 de ori între noiembrie 2023 şi aprilie 2025, a constatat revizuirea internă a BBC.

Radiodifuzorul a răspuns anterior la cazurile individuale menţionate, spunând că aceştia nu erau membri ai personalului BBC şi că postările lor pe reţelele sociale nu reflectau opiniile BBC. Nu există loc pentru antisemitism pe serviciile BBC, a spus un purtător de cuvânt.

Corporationa a repetat acest lucru marţi seară, adăugând că Alagha nu era membru al personalului BBC şi că „nu-l vom mai folosi ca colaborator în acest fel”.

La începutul acestui an Kemi Badenoch, liderul Conservator, a cerut reforma totală a BBC Arabic, ceea ce a determinat BBC să minimalizeze contribuţiile freelancerilor, ajungând chiar să-i descrie ca „martori oculari”.

În aprilie BBC a spus ca răspuns la articolul The Telegraph: „Ascultăm o gamă largă de relatări de la martorii oculari din fâşia Gaza.” BBC a mai spus despre Elzaenen şi Qannan: „Aceştia nu sunt membri ai personalului BBC sau parte din echipa de reportaj a BBC.”

Într-o scrisoare către Consiliul BBC, dl Prescott, care până în iunie a fost membru independent al EGSC, a spus: „Majoritatea telespectatorilor ar considera că sute de apariţii la BBC, raportând despre evoluţii, echivalează cu faptul că un jurnalist face parte aproape din echipa de reportaj a corporaţiei.”

Un purtător de cuvânt al BBC a spus: „Deşi nu comentăm documente scurse, când BBC primeşte feedback îl tratează cu seriozitate şi îl analizează atent.

„În ceea ce priveşte BBC News Arabic, acolo unde s-au făcut greşeli sau au apărut erori le-am recunoscut la momentul respectiv şi am luat măsuri.

„De asemenea, am recunoscut anterior că unii colaboratori nu ar fi trebuit folosiţi şi am îmbunătăţit procesele pentru a evita o repetare a acestor situaţii.”