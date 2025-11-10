Verstappen, în umbra tânărului Antonelli la Interlagos – Max explică de ce nu l-a putut depăși pe italian

Max Verstappen a reușit o cursă superbă la Interlagos, campionul mondial en-titre bifând un loc trei după ce a plecat de pe linia boxelor în cursa de Formula 1 de duminică. Mai mult decât atât, pilotul celor de la RedBull a fost la un pas să-l depășească și pe Kimi Antonelli pe finalul Grand Prix-ului din Brazilia, dar spune că a fost trădat de pneurile soft.

Verstappen, trădat de pneurile soft în duelul cu Antonelli din ultimele tururi de la Interlagos

După o sesiune de calificări dezastruoasă (nu a reușit să se califice în Q3), Verstappen a schimbat unitatea de putere și a făcut alături de mecanici mai multe modificări la setările monopostului.

A fost penalizat și a plecat în Grand Prix-ul de la Interlagos de pe linia boxelor.

Schimbările efectuate au dat randament, iar Verstappen a terminat al treilea o cursă în care aproape nimeni nu-i dădea mari șanse să prindă podiumul.

Mai mult decât atât, Max s-a apropiat foarte mult de Kimi Antonelli și a fost la un pas să termine Marele Premiu al Braziliei pe locul al doilea.

În ultimele tururi, Verstappen a beneficiat și de avantajul DRS-ului, dar nici așa nu a putut să-l depășească pe tânărul Antonelli.

Campion mondial în exercițiu, Max a explicat motivul pentru care nu l-a putut întrece pe mult mai tânărul său rival de la Mercedes.

„Chiar și pe pneurile moi, părea că totul era în regulă. Dar când începi să te apropii și l-am depășit pe George, pneurile deja se uzează puțin.

Și apoi, când mă apropiam de Kimi (n.r. Antonelli), pneurile au început să se supraîncălzească și pierzi mult din aderență.

Anvelopele moi sunt puțin mai dificile decât cele medii în acest sens. Dar, per ansamblu, a fost o cursă foarte puternică.

Am plecat din pit lane și am ajuns pe podium, la 10, 11 secunde de lider (n.r. Norris) – cred că pentru noi este un rezultat foarte bun și cu siguranță nu ne așteptam la asta când ne-am trezit dimineața”, a transmis Verstappen.

Chestionat pe marginea modificărilor pe care le-a făcut la monopostul RedBull înainte de cursă, Max a spus că a fost varianta corectă și că mașina și-a îmbunătățit simțitor performanțele.

„Da, cu mult mai bună decât în calificări, asta e sigur. A fost o cursă foarte puternică. Cred că am avut un ritm mult mai bun.

Cred că a fost puțin mai rece, ceea ce poate ne-a ajutat. Mașina părea puțin mai receptivă.

Chiar și cu pana pe care am făcut-o pe pneurile dure, pentru a ajunge apoi pe ultimul loc și a reveni în pluton cu pneurile medii, cred că am ales strategia corectă la final”, a completat Verstappen, citat de racingnews365.com.

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 341 George Russell (Mercedes) 276 Charles Leclerc (Ferrari) 214 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 122 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) 43 Oliver Bearman (Haas) 40 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Carlos Sainz (Williams) 38 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 398 RedBull 366 Ferrari 362 Williams 111 Racing Bulls 82 Aston Martin 72 Haas 70 Kick Sauber 62 Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1