Păr lung, blond, ondulat, machiaj intens și injecții cosmetice: la fel ca multe femei din anturajul lui Donald Trump, consultantul politic Melissa Rein Lively își afișează pe față susținerea pentru președintele SUA, conform RFI.

Odată cu ascensiunea mișcării Make America Great Again (MAGA) a lui Trump, un grup de femei republicane bine conectate și înstărite au intrat în lumina reflectoarelor, afișând ceea ce mass-media americană a numit „look-ul MAGA”.

„Acesta a fost întotdeauna look-ul meu. Tocmai mi-am găsit tribul”, a declarat Rein Lively, 40 de ani, fondatoarea „America First”, o agenție de relații publice care oferă servicii „anti-woke”.

„Este mult mai mult decât politică. Este vorba de prietenii. Este vorba de relații”, a declarat ea pentru AFP într-un interviu recent. „Look-ul MAGA le semnalează celorlalți că faci parte din aceeași echipă.”

Aceste conservatoare de stil nou, aproape întotdeauna creștine devotate, susțin valorile tradiționale în timp ce își urmăresc ambițiile personale.

De la asasinarea în septembrie a influentului lider MAGA și aliat al lui Trump, Charlie Kirk, văduva sa, Erika, a preluat frâiele grupului său de mobilizare a tinerilor.

În timpul unei slujbe de comemorare a soțului ei, fosta Miss Arizona, în vârstă de 36 de ani, și-a șters ochii impecabil machiați cu o batistă și a lăudat căsătoria creștină. Ea a citat un pasaj din Noul Testament care le îndeamnă pe soții să se supună soților lor pentru a fi protejate.

„Este atât de greu să exprimi frumusețea unei căsnicii conform Efeseni 5 când ai de fapt un bărbat care merită să fie urmat”, a spus ea.

Deși profesează valori familiale și credințe religioase, aceste femei MAGA nu sunt deloc timide în ceea ce privește aspectul lor.

Îmbrăcate în fuste și rochii, aproape întotdeauna cu părul lung, ele pot fi recunoscute după machiajul intens, care include sprâncene bine definite și „conturarea”, o tehnică care utilizează nuanțe închise și deschise pentru a sculpta fața.

Multe optează pentru intervenții cosmetice, inclusiv umpluturi și operații chirurgicale pentru a obține obraji mai plini, buze mai cărnoase și un nas rafinat.

Rein Lively le indică pe fiica lui Trump, Ivanka, și pe nora sa, Lara, ca modele de urmat.

„Este o greșeală să consideri că este vorba doar de modă, doar de machiaj”, a spus Juliet Williams, profesoară de studii de gen la UCLA. „De fapt, este absolut esențial, deoarece mișcarea Trump MAGA a reușit să se întoarcă la Casa Albă în 2024, cred, în esență datorită exploatării războiului dintre sexe.”

Trump, în vârstă de 79 de ani, a mobilizat mulți tineri alegători cu discursul său naționalist, pro-afaceri și macho.

Imaginea MAGA este politică deoarece „este o modalitate de a transmite tuturor femeilor că valoarea lor depinde de atractivitatea lor pentru bărbați”, a spus Williams, adăugând că Trump a organizat în trecut un concurs de frumusețe.

Rein Lively, însă, respinge orice idee de supunere sau constrângere.

„Din proprie voință, și numai din propria voință, petrec două ore pe zi la sală, îmi aranjez părul la fiecare trei săptămâni și jumătate, îmi fac unghiile, îmi aranjez sprâncenele, îmi îngrijesc pielea, îmi fac Botox”, a spus ea.

Consultanta în relații publice a candidat pentru postul de purtător de cuvânt al Casei Albe pentru al doilea mandat al lui Trump, dar președintele a ales-o în cele din urmă pe Karoline Leavitt, o loială de lungă durată.

Leavitt, în vârstă de 28 de ani, s-a înconjurat de asistente tinere care îi imită aspectul impecabil, care include tocuri înalte, chiar și în călătoriile care implică multă alergătură.

„Mă uit la aceste femei MAGA și nu le văd ca pe niște victime ale modei… ci le văd ca pe niște războinice”, a spus Williams. „Și, știți, îmbrățișând un sistem care, în cele din urmă, este conceput să lucreze împotriva lor.”

Una dintre femeile cel mai des citate ca întruchipând așa-numita „față MAGA” este secretara pentru securitate internă Kristi Noem, care a condus politica dură a lui Trump în materie de imigrație.

„Extensiile de păr lung, buzele mari, obrajii mari, machiajul, extensiile de gene, parcă ar fi travestită”, a spus Daniel Belkin, dermatolog în New York.

Belkin consideră paradoxal faptul că susținătorii MAGA sunt ostili față de spectacolele de travestiți și condamnă mărirea sânilor și operațiile de reconstrucție facială pentru persoanele transgender. Ei recurg adesea la proceduri similare pentru a-și accentua feminitatea și masculinitatea.

„Este ironic, pentru că sunt atât de împotriva îngrijirii care afirmă genul pentru persoanele trans, dar fac îngrijire care afirmă genul pentru ei înșiși”, a spus Belkin.

Într-un episod recent, popularul serial animat „South Park” a ridiculizat-o pe Noem ca fiind o scorpie cu fața mutilată de proceduri cosmetice, pe care asistenții ei trebuie să o repare constant pentru camere.

„Este atât de leneș să te distrezi constant pe seama femeilor pentru felul în care arată”, a protestat Noem într-un interviu recent.