Saint Laurent ocupă primul loc în Lyst Index; Skims, Coach și Ralph Lauren își sporesc vizibilitatea

Brandul francez de modă Saint Laurent s-a clasat pe primul loc pentru prima dată în Lyst Index în al treilea trimestru (T3) al acestui an, urmat de brandul italian de îmbrăcăminte și accesorii de lux pentru femei Miu Miu și brandul COS al grupului H&M din Londra, scrie Fibre2Fashion.com

Pantofii Le Loafer de la Saint Laurent au fost al doilea produs cel mai popular din T3.

Conform unui comunicat oficial, ultimul indice reflectă un amestec neobișnuit de stări de spirit, incertitudine pentru brandurile aflate în tranziție și claritate pentru cele care se concentrează pe ceea ce fac cel mai bine.

Toate brandurile din tabel, cu excepția a trei, și-au schimbat poziția în acest trimestru, cele mai mari schimbări fiind înregistrate de COS, care a intrat în top trei, urcând patru locuri față de Q2 2025, și de brandul spaniol Loewe, care a coborât șase locuri, ajungând pe poziția a opta.

Datele arată că simplitatea și reținerea continuă să rezoneze cu consumatorii care caută piese discrete la toate nivelurile de preț.

COS a înregistrat o creștere de 147% a căutărilor în acest trimestru. Puloverul gros din cașmir COS, care a apărut ultima dată în trimestrul al patrulea al anului 2024, a revenit ca unul dintre cele mai căutate articole din trimestrul al treilea.

Brandul american The Row a urcat două locuri, ajungând pe poziția a patra, cu o creștere a cererii de 28% în acest trimestru. În trimestrul al doilea, flip-flopii săi au definit tendința verii; în acest trimestru, mocasinii Eel au dominat căutările, integrându-se perfect în dialogul estetic cu cei ai brandului Saint Laurent.

Încă pe poziția a cincea, cererea pentru Coach pe Lyst a crescut cu 29% în acest trimestru, cu un puternic buzz social susținut de ambasadori sportivi de renume și plasări strategice de produse și parteneriate. Geanta Empire, al zecelea produs cel mai popular al acestui trimestru, a contribuit la succesul brandului în această vară.

Un alt brand american care înregistrează o creștere digitală, determinată de cultură, este Ralph Lauren (poziția a noua), care a urcat două locuri, cu o creștere trimestrială de 6% a căutărilor.

Brandurile americane au rezonanță și în afara Top 20. Madewell a înregistrat o creștere de 34% în acest trimestru, profitând de renașterea brandurilor din mall-uri, care a readus branduri precum Gap și American Eagle în conversațiile online ale cumpărătorilor mai tineri.

Brandurile profită în mod eficient de momentele de viralitate pe rețelele sociale și exploatează talentele mai relevante pentru Generația Z pentru a ajunge la aceste audiențe în contextul lor digital nativ.

Burberry (poziția a 13-a) a urcat patru poziții, cu o creștere de 14% a cererii în trimestru. Skims (poziția a 15-a) își continuă ascensiunea bazată pe produse, cu o creștere a cererii de 271% față de anul trecut în trimestru.

Stone Island a reintrat în index după patru ani în afara Top 20, cu o creștere puternică a cererii de 115% față de trimestrul anterior. Un pilon de lungă durată al subculturii casual, marca a atras atenția publicului larg în acest trimestru.

În ansamblu, rezultatele din trimestrul al treilea arată că industria modei își revine după câteva sezoane instabile. Noile tendințe creative încă se stabilesc, dar cele cu o direcție clară, precum Saint Laurent, The Row și COS, demonstrează că convingerea este cheia clarității, se mai spune în comunicat.