Jandarmeria lansează o licitație de 550 de milioane de lei pentru mașini speciale

Unitatea Militară 0251 Bucureşti a anunțat luni pe SEAP o licitaţie pentru autospeciale, microbuze, autobuze şi autocamioane destinate Jandarmeriei, în valoare totală estimată de 550 de milioane de lei, transmite Agerpres. Acordurile-cadru prevăd achiziţionarea unor cantităţi totale cuprinse între 147 – 1.950 autovehicule.

„Situaţia actuală a înzestrării cu mijloace de mobilitate terestră a structurilor/unităţilor Jandarmeriei Române este grevată de o serie de neajunsuri generate de deficitele înregistrate la mai multe categorii de vehicule. Având în vedere faptul că mijloacele de mobilitate terestră aflate în dotare sunt supuse permanent unei intense uzuri fizice şi morale, măsurile practicate privind realizarea înzestrării au asigurat parţial necesarul de mijloace de mobilitate a unităţilor, deficitele înregistrate perpetuându-se de la un an la altul”, se explică în anunţ.

Este vorba despre 15 loturi care prevăd achiziţionarea a:

– 5 – 100 de autospeciale pentru acces în zone foarte greu accesibile; valoarea estimată fără TVA: 42.016.806 lei;

– 5 – 100 de autospeciale blindate de luptă; valoarea estimată fără TVA: 63.025.210 lei;

– 10 – 100 autovehicule plug in hibrid; valoarea estimată fără TVA: 21.008.403 lei;

– 20 – 300 autovehicule 8+1 locuri; valoarea estimată fără TVA: 63.025.209 lei;

– 20 – 200 de autovehicule cu tracţiune integrală; valoarea estimată fără TVA: 33.613.444 lei;

– 10 – 100 autovehicule cu tracţiune integrală, pick-ul cu cabină dublă, valoarea estimată fără TVA: 21.008.403 lei;

– 10 – 100 autovehicule N1; valoarea estimată fără TVA: 16.806.722 lei;

– 10 – 100 microbuze; valoarea estimată fără TVA: 25.210.084 lei;

– 2 – 100 autobuze; valoarea estimată fără TVA: 84.033.613 lei;

– 10 – 200 autocamioane transport materiale – N2; valoarea estimată fără TVA: 84.033.612 lei;

– 5 – 100 autocamioane transport materiale – N3; valoarea estimată fără TVA: 63.025.210 lei;

– 10 – 100 autovehicule pentru deplasarea pe zăpadă; valoarea estimată fără TVA: 8.403.361 lei;

– 10 – 150 cvadricicluri (ATV); valoarea estimată fără TVA: 9.453.781 lei;

– 10 – 150 cvadricicluri (ATV/UTV); valoarea estimată fără TVA: 12.605.041 lei;

– 10 – 150 remorci pentru transport cvadriciclu; valoarea estimată fără TVA: 3.151.260 lei.

La evaluarea ofertelor, vor fi avute în vedere: componenta financiară (40%), garanţia extinsă (20%), valoarea consumului de combustibil (20%), termenul de livrare (10%), valoarea emisiilor CO2 (10%).

Durata contractului este de 24 de luni.

Operatorii economici trebuie să fi efectuat în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani livrări de produse similare a căror valoare cumulată, fără TVA, să fie de minim valoarea celui mai mare contract subsecvent ce se estimează a fi atribuit.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 22 decembrie.