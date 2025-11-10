Primul hotel – avion din România, la Râșnov / Un Boeing 737 va fi transformat într-un hotel de lux lângă Bran

Primăria din Râșnov a eliberat un certificat de urbanism care are ca obiect transformarea unui avion real, Boeing 737, într-o unitate de cazare premium și într-o atracție turistică inovatoare, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

„Proiectul este amplasat în zona Pănicel, pe partea dreaptă a DN73, spre Bran, retras la aproximativ 500 de metri de drumul principal.

Conceptul care a fost prezentat este gândit astfel încât să se integreze armonios în peisajul natural și să nu producă niciun fel de disconfort comunității, fiind destinat unui public select, orientat către liniște și experiențe premium în mijlocul naturii“, a declarat Răzvan Iancu, purtătorul de cuvânt al Primăriei Râșnov.

Aeronava Boeing care va fi transformată în hotel a devenit virală pe internet: mai mulți participanți la trafic din Capitală și de pe DN1 au filmat vechiculul care a transportat fuselajul avionului, pentru că a încurcat circulația în mai multe intersecții.

CNAIR a informat, însă, că a existat autorizație de transport agabaritic de la București la Râșnov.