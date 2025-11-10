Doi soți ruși torturați, uciși și îngropați în deșert, în Emiratele Arabe / Dețineau criptomonede în valoare de 500 de milioane de dolari / Erau acuzați de fraudă, acasă / Un fost ofițer de poliție rus a fost arestat pentru uciderea lor

Autoritățile judiciare din Moscova au dispus arestarea unui cetățean rus, fost ofițer de poliție, și reținerea altor persoane suspectate de implicare în dubla omucidere a soților Novak, Roman și Anna, care a avut loc luna trecută în Emiratele Arabe Unite, anunță presa italiană.

Roman Novak nu era o persoană oarecare: în 2020, el a fost condamnat de un tribunal din Sankt Petersburg la șase ani de închisoare pentru o escrocherie cu criptomonede, și anume delapidarea a 4 milioane de dolari.

Însă informațiile aflate în posesia anchetatorilor și relatate de mass-media indică faptul că bărbatul și soția sa se aflau în Emiratele Arabe Unite cu un portofoliu de 500 de milioane de dolari ascuns de investitorii din Orientul Mijlociu și Orientul Îndepărtat.

Au fost ademeniți într-o vilă din Dubai

Conform reconstituirii evenimentelor, după ce au fost ademeniți sub pretexte false într-o vilă din Hatta, în emiratul Dubai, cuplul ar fi fost torturat îndelung și ucis de alți cetățeni ruși.

Cadavrele lor au fost apoi dezmembrate și ascunse în deșert, iar obiectele personale și cuțitele împrăștiate de-a lungul drumului.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne, Irina Volk, a declarat pentru Tass că „suspecții au răpit un bărbat și soția sa cu scopul de a-i extorca de criptomonedele deținute”.

Canalul de televiziune din Sankt Petersburg 78 a relatat că răpitorii căutau portofelul digital al lui Roman Novak.