Hotelul Perla din Mamaia nu va mai fi demolat, după ce a fost clasat ca monument istoric / Urma să fie construit aici un hotel de cinci stele cu spa și piscină panoramică / ”Trebuie să încercăm, pe cât posibil, să îi redăm înfățișarea de acum 60 de ani”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Blocat de o decizie administrativă venită pe neașteptate, un proiect de 12 milioane de euro, care prevedea un hotel de cinci stele cu 180 de camere, spa, piscină panoramică și sală de conferințe, se transformă într-un șantier de restaurare, anunță Ziarul de Iași.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Proprietarul din Iași renunță la contestații și începe lucrările cu o estimare de 5 milioane de euro.

După o vară în care proiectul a fost suspendat între avize și proceduri de clasare, Hotelul Perla din Mamaia nu va mai fi demolat.

Gheorghe Vasilache Ionescu, omul de afaceri din Iași care deține imobilul și administrează compania Inproiect, a decis să renunțe la acțiunile în instanță anunțate anterior și să respecte decizia de clasare ca monument istoric.

„Nu mai avem ce face. Este lege care trebuie respectată”, a declarat Ionescu pentru „Ziarul de Iași”, confirmând că planurile de reconstrucție au fost abandonate.

Lucrările de reabilitare vizează păstrarea aspectului arhitectural original al clădirii din 1962, dar cu materiale și dotări moderne.

„Nu mai avem voie să îl dărâmăm și trebuie să încercăm, pe cât posibil, să îi redăm înfățișarea de acum 60 de ani, cu materialele și dotările moderne de astăzi”, a explicat antreprenorul.

El admite că, în contextul legislativ actual, „aproape oricine poate declara că o clădire este monument”, ceea ce declanșează automat procedurile de clasare prin Comisia de Cultură. „Acum noi o tratăm ca pe un monument”, a adăugat antreprenorul.

Reabilitarea a început deja, iar proprietarul consideră că intervenția este necesară nu doar din obligație legală, ci și din rațiuni estetice și funcționale.

„Nu îl putem ține așa, este și inestetic. Trebuie intervenit asupra lui, să fie pus în valoare. Trebuie investit cam vreo 5 milioane de euro, la o primă estimare, pentru că vrem să investim în tot ce înseamnă confort, dotări, să fie funcțional și tot ce mai presupune un hotel.”

Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este de aproximativ doi ani, după cum apreciază investitorul.