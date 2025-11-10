Lewis Hamilton, mesaj pentru fanii Ferrari după dezastrul din Brazilia: „Poate anul acesta ne epuizăm tot ghinionul”

Fanii Ferrari au fost din nou greu încercați după ce echipa lor de suflet nu a reușit să plece cu vreun punct de la Interlagos. Mai mult decât atât, Leclerc și Hamilton nici măcar nu au terminat cursa. Cu toate acestea, Lewis transmite un mesaj pozitiv, multiplul campion mondial spunând că Scuderia nu renunță la obiectivul său, acela de a termina pe doi la constructori.

Hamilton speră ca Ferrari să epuizeze tot ghinionul în 2025

Ferrari nu va renunța la „aspirațiile sale” pentru sfârșitul sezonului, transmite Hamilton. Cu toate acestea, echipa de la Maranello este deja la 36 de puncte în urma Mercedes, echipă aflată într-o formă bună și care adună puncte prețioase cu ambii piloți (Antonelli și Russell).

Weekendul de cursă a fost unul mediocru pentru Lewis: a avut probleme cu viteza pe tot parcursul evenimentului, el nereușind să se claseze printre primii zece nici în calificările Sprint, nici în cele de cursă de la Interlagos.

Prima avarie pentru monopostul lui Hamilton a venit în primul viraj, unul în care a fost lovit de Carlos Sainz Jr. La scurt timp, Lewis și-a distrus aripa față după ce a intrat la mare viteză în mașina lui Franco Colapinto.

La jumătatea cursei, Hamilton a fost nevoit să abandoneze.

„Nu știu exact ce s-a întâmplat în virajul unu, dar evident că nu e plăcut să fii lovit, iar după aceea mașina era distrusă.

El (n.r. Colapinto) a făcut o greșeală la ultima curbă, iar eu am avut un avânt bun. Când am început să accelerez, am simțit că el s-a mișcat în același timp”, explică Hamilton impactul dur cu Colapinto.

„Este evident un dezastru pentru noi, o dezamăgire pentru toată lumea din echipă, dar încerc să rămân optimist.

Încerc să rămân pozitiv. Charles (n.r. Leclerc) a făcut o treabă excelentă în calificări, așa că mașina noastră are un anumit nivel de performanță.

În acest moment, trebuie doar să cred că ceva bun va ieși din toate aceste greutăți prin care trecem.

Sunt sigur că suntem destinați să avem parte de ceva pozitiv în viitor. Poate că anul acesta ne epuizăm tot ghinionul. Nu vom renunța”, a transmis Hamilton, citat de racingnews365.

Este un sezon de coșmar pentru Ferrari, echipă care la începutul anului voia să bifeze „dubla”: piloți și constructori.

Concret, în acest moment Ferrari este la 36 de puncte în urma Mercedes (locul doi) și la 4 în urma RedBull (a fost depășită și de echipa de la Milton Keynes).

„Sezon de uitat”, a titrat Gazzetta dello Sport după cursa dezastruoasă pe care Ferrari a bifat-o în Brazilia.

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 341 George Russell (Mercedes) 276 Charles Leclerc (Ferrari) 214 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 122 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) 43 Oliver Bearman (Haas) 40 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Carlos Sainz (Williams) 38 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 398 RedBull 366 Ferrari 362 Williams 111 Racing Bulls 82 Aston Martin 72 Haas 70 Kick Sauber 62 Alpine 22.

