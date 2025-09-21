Verstappen, învingător în cursa F1 de la Baku – Podium neașteptat în Azerbaidjan: Zi slabă pentru McLaren

Max Verstappen a fost imperial în Azerbaidjan, campionul mondial en-titre dominând Grand Prix-ul de Formula 1 de la un capăt la altul (victoria cu numărul 67 a carierei). Podiumul surprinzător de la Baku a fost completat de George Russell (Mercedes) și Carlos Sainz (Williams).

Este a doua victorie consecutivă pentru Verstappen, monopostul RedBull Racing arătând foarte bine în ultimele săptămâni.

Lider al ierarhiei mondiale, Oscar Piastri a abandonat încă din primul tur, în al cincilea viraj.

Kimi Antonelli (Mercedes) s-a clasat al patrulea, Liam Lawson (Racing Bull) al cincilea, Tuki Tsunoda (RedBull) al șaselea, Lando Norris (McLaren) al șaptelea, Lewis Hamilton (Ferrari) al optulea, Charles Leclerc (Ferrari) al nouălea, iar Isack Hadjar (Racing Bulls) al zecelea, ultimul din puncte.

Bucuria lui Carlos Sainz după locul trei de la Baku

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

