Verstappen, învingător în cursa F1 de la Baku – Podium neașteptat în Azerbaidjan: Zi slabă pentru McLaren
Max Verstappen a fost imperial în Azerbaidjan, campionul mondial en-titre dominând Grand Prix-ul de Formula 1 de la un capăt la altul (victoria cu numărul 67 a carierei). Podiumul surprinzător de la Baku a fost completat de George Russell (Mercedes) și Carlos Sainz (Williams).
Este a doua victorie consecutivă pentru Verstappen, monopostul RedBull Racing arătând foarte bine în ultimele săptămâni.
MAX VERSTAPPEN WINS THE AZERBAIJAN GRAND PRIX!!! 🤩
That’s back-to-back wins for the @redbullracing driver 🏆🏆#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/qOuBHm1Ksu
— Formula 1 (@F1) September 21, 2025
Lider al ierarhiei mondiale, Oscar Piastri a abandonat încă din primul tur, în al cincilea viraj.
Kimi Antonelli (Mercedes) s-a clasat al patrulea, Liam Lawson (Racing Bull) al cincilea, Tuki Tsunoda (RedBull) al șaselea, Lando Norris (McLaren) al șaptelea, Lewis Hamilton (Ferrari) al optulea, Charles Leclerc (Ferrari) al nouălea, iar Isack Hadjar (Racing Bulls) al zecelea, ultimul din puncte.
Bucuria lui Carlos Sainz după locul trei de la Baku
Tingles 🥹#F1 #AzerbaijanGP @WilliamsRacing pic.twitter.com/TDr0aDjmxL
— Formula 1 (@F1) September 21, 2025
SE ACTUALIZEAZĂ.
Clasamentul constructorilor din F1
1 McLaren 623 puncte
2 Mercedes 290
3 Ferrari 286
4 RedBull Racing 272
5 Williams 101
6 Racing Bulls 72
7 Aston Martin 62
8 Kick Sauber 55
9 Haas 44
10 Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – 5 octombrie
- SUA (Austin) – 19 octombrie
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.