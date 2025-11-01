Preşedintele Serbiei le cere iertare protestatarilor pentru remarcile la adresa lor: Aşa cum unii şi-au exprimat furia şi eu regret unele dintre lucrurile pe care le-am spus. Îmi cer iertare pentru aceasta

Preşedintele sârb Aleksandar Vucic şi-a cerut iertare vineri pentru „anumite lucruri” pe care le-a spus despre studenţii şi protestatarii care demonstrează împotriva guvernului său din noiembrie anul trecut, informează EFE, conform Agerpres.

„Mulţi au încălcat regulile şi au comis acte de violenţă împotriva statului şi a proprietăţii private. Aşa cum unii şi-au exprimat furia, şi eu regret unele dintre lucrurile pe care le-am spus. Îmi cer iertare pentru aceasta”, a declarat Vucic într-un discurs televizat către naţiune, cu doar câteva ore înainte de comemorarea de sâmbătă a prăbuşirii acoperişului gării din Novi Sad în care şi-au pierdut viaţa 16 oameni şi care a declanşat un val masiv de manifestaţii antiguvernamentale.

Preşedintele Vucic, calificat de EFE drept naţionalist şi populist, care a dominat scena politică a Serbiei din 2012, nu a specificat care dintre numeroasele sale declaraţii împotriva studenţilor şi protestatarilor care au ieşit în stradă pentru a cere noi alegeri l-au făcut să-şi prezinte scuzele.

De la începutul protestelor, Vucic i-a etichetat pe protestatari drept „terorişti”, „creatori de blocaje” şi „mercenari străini”, printre altele. De asemenea, a susţinut că protestele sunt orchestrate şi finanţate din străinătate.

La comemorarea unui an de la prăbuşirea acoperişului gării din Novi Sad, un oraş din nordul Serbiei, preşedintele Vucic a transmis condoleanţe familiilor şi a recunoscut că statul sârb este în plină frământare de atunci.

„Mâine (sâmbătă – n.r.), 1 noiembrie, voi merge la biserică să mă rog lui Dumnezeu şi să aprind câte o lumânare pentru fiecare dintre ei; îi invit pe toţi să facă acelaşi lucru. Ştiu că, în durerea lor, unii oameni caută alinare în adunări şi fiecare jeleşte în modul în care consideră de cuviinţă; atât timp cât o fac în mod paşnic, îi susţin pe deplin”, a declarat preşedintele sârb.

El a adăugat că, la un an după dezastru, poate observa că mulţi oameni din societatea sârbă au făcut greşeli grave şi mari şi s-a inclus pe sine printre aceştia, dar fără a specifica care au fost acele greşeli.

Guvernul sârb a declarat sâmbătă, 1 noiembrie, zi de doliu, când este aşteptată o demonstraţie masivă la Novi Sad, al doilea oraş ca mărime din Serbia, pentru a aduce un omagiu victimelor accidentului.

Potrivit AFP, unii oameni au sosit la Novi Sad încă de vineri seară, pe jos, cu maşina sau cu bicicleta. Manifestanţii sunt aşteptaţi în faţa gării sâmbătă dimineaţă, unde vor păstra 16 minute de reculegere începând cu ora 11:52 (10:52 GMT).

Chiar la această oră, la 1 noiembrie 2024, copertina de beton a gării recent renovate s-a prăbuşit, ucigând pe loc 14 persoane, inclusiv doi copii. Două persoane rănite au murit ulterior, aducând numărul morţilor la 16.