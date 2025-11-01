Mai mulți eurodeputați cer să fie suspendat votul Ungariei în Consiliul UE, pentru a nu mai bloca deciziile în privința sancțiunilor aplicate Rusiei

Mai mulți europarlamentari spun că nu mai vor să accepte blocajele lui premierului ungar Viktor Orbán în ceea ce privește sancțiunile împotriva Rusiei lui Putin, relatează publicația FrankfurterRundschaualIppen.Media. Ei cer suspendarea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE.

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán amenință în mod repetat cu blocaje în ceea ce privește sancțiunile UE împotriva Rusiei. Cu câteva zile în urmă, el a anunțat o alianță cu Slovacia și Cehia, împotriva măsurilor de susținere a Ucrainei. Acum, unii deputați europeni cer în mod deschis – conform publicației menționate – suspendarea dreptului de vot al Ungariei în politica de sancțiuni: „comportamentul lui Orbán pune în pericol securitatea europeană”.

David McAllister (CDU) subliniază că, până în prezent, statele membre ale UE au dat dovadă de o unitate istorică în ceea ce privește sprijinul acordat Ucrainei. Cu toate acestea, politica față de Ucraina se lovește din ce în ce mai mult de blocaje din cauza unor țări precum Ungaria. „Aceste blocaje sunt adesea determinate de calcule politice interne”, a declarat președintele Comisiei pentru afaceri externe. „Faptul că, de exemplu, Ungaria instrumentalizează principiul unanimității în scopuri proprii este inacceptabil”, a spus McAllister.

Bernd Lange a solicitat – într-un interviu acordat publicației menționate – să fie analizate cu mai multă atenție aceste chestiuni: „Retragerea dreptului de vot este cea mai puternică armă din cadrul Uniunii Europene. De aceea, ar trebui să ne gândim bine înainte de a lua această măsură drastică”, consideră președintele Comisiei pentru comerț internațional a Parlamentului European. Lange apreciază că: „Deoarece Ungaria încalcă din ce în ce mai mult dreptul european, pune în mod repetat sub semnul întrebării solidaritatea europeană și, astfel, îi jignește în mod deliberat pe ceilalți parteneri și cooperează deschis cu conducătorii autoritari din Rusia și China, ar trebui să discutăm serios toate opțiunile”.

Terry Reintke, co-candidată la președinția Partidului Verde European în 2024, a folosit cuvinte mai dure: „În această situație, trebuie să-i retragem Ungariei dreptul de vot”, a afirmat ea. Pentru Reintke, blocajele Ungariei în politica de sancțiuni nu joacă un rol decisiv, ci încălcările Ungariei împotriva valorilor UE. „Ungaria nu mai este, de facto, o democrație funcțională, iar articolul 7 ne-ar permite să justificăm retragerea dreptului de vot”, a argumentat președinta grupului Verzilor din Parlamentul European.

Procedura prevăzută la articolul 7 pentru protejarea valorilor fundamentale ale UE a fost introdusă în 1997 prin Tratatul de la Amsterdam. Aceasta permite să se stabilească dacă există riscul unei încălcări a valorilor UE sau dacă a avut deja loc o încălcare gravă. Cea mai severă sancțiune prevăzută de această procedură este suspendarea drepturilor de vot ale statului membru. „Prin procedura prevăzută la articolul 7, vrem să împiedicăm ca anumite state membre să submineze UE, iar Orbán face exact acest lucru, promovând în multe privințe politica lui Putin în Consiliul European. Orbán vrea astfel să destabilizeze Europa”, a explicat Reintke poziția sa.

Un coleg de partid din Partidul Verde merge și mai departe: „În general, sunt în favoarea abolirii principiului unanimității în UE, în special în politica de sancțiuni”, a declarat Daniel Freund. El solicită de mult timp în mod public suspendarea dreptului de vot al Ungariei. „UE ar trebui să devină mai capabilă să acționeze, iar Ungaria încalcă în mod flagrant Tratatul UE”, apreciază Freund, un cunoscut critic al lui Orbán.