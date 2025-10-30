Viktor Orban se va întâlni cu Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie / Premierul maghiar l-a acuzat pe președintele american că a făcut o „greșeală” când a impus sancțiuni companiilor petroliere ruse

Prim-ministrul ungar Viktor Orban va fi primit de preşedintele american Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie, a anunţat joi guvernul ungar, transmit agențiile de știri EFE şi Reuters, citate de Agerpres.

Pregătirile pentru întâlnire sunt în desfăşurare „de multă vreme”, a explicat şeful cancelarului prim-ministrului, Gergely Gulyas, care a precizat că cei doi înalţi oficiali vor discuta despre chestiuni energetice, economice, monetare şi de apărare.

Trump şi Orban, care se consideră aliaţi apropiaţi, vor semna mai multe acorduri la Washington, unele deja pregătite, în timp ce altele vor fi negociate în zilele următoare.

Gulyas a subliniat că Orban „este liderul european care a reprezentat chestiunea păcii cel mai mult timp”, lucru pe care îl face şi Trump însuşi.

În acest sens, cei doi înalţi oficiali vor aborda tema păcii în Ucraina, a continuat Gulyas.

Referitor la summitul anulat dintre Trump şi omologul său rus Vladimir Putin, care urma să aibă loc la Budapesta, Gulyas şi-a exprimat speranţa că reuniunea la nivel înalt ar putea avea loc în cele din urmă.

În timpul întâlnirii dintre cei doi lideri de la Casa Albă, va avea loc şi o conferinţă de presă, a adăugat Gulyas.

Orban şi Trump sunt aliaţi apropiaţi, iar şeful guvernului ungar a fost singurul lider european care şi-a declarat sprijinul pentru candidatul republican de atunci în prima sa campanie electorală din 2016 încununată de succes.

Liderul ungar denunțase anterior o „greșeală” făcută de Donald Trump când a impus sancțiuni companiilor petroliere ruse. Orban se va întâlni cu Trump la Washington la sfârșitul săptămânii viitoare pentru a-l „convinge să ridice” aceste sancțiuni și „să stabilească un sistem sustenabil pentru economia ungară”, relatează „Index”. „Ungaria este puternic dependentă de petrolul și gazele rusești. Fără acestea, prețurile la energie ar crește vertiginos și ar putea apărea penurii”, a argumentat Orban, citat de site-ul de ştiri cu sediul la Budapesta.

„Se pare că Orban va amâna planificarea detașării până la alegerile [din aprilie], dar Statele Unite nu vor să aștepte”, analizează portalul de ştiri „Telex”, adăugând că Ungaria importă de asemenea majoritatea gazelor sale din Rusia (aproximativ 80%). „Cererea americană ca aliații să impună și ei sancțiuni ar putea afecta în special Ungaria, care se agață de sursele de energie furnizate de Vladimir Putin”, continuă ziarul de stânga

„Népszava”.

„Sancțiunile reprezintă o amenințare serioasă pentru compania petrolieră maghiară MOL, care va trebui să taie cordonul rusesc mai devreme sau mai târziu” și „negociază în prezent un acord pe termen lung de tranzit al țițeiului cu compania croată Janaf”, relatează EconomX. „Este doar o chestiune de timp” până când MOL „va fi forțată să renunțe” la petrolul rusesc, iar sancțiunile „vor accelera abandonarea”, consideră expertul Tamás Pletser, citat de portalul de știri.

„Această măsură americană reprezintă un risc serios și imediat pentru Ungaria” în timp ce „am avut la dispoziție trei ani și jumătate pentru a ne diversifica achizițiile de petrol” afirmă MFor. Anul trecut, în ciuda tuturor solicitărilor și sfaturilor occidentale, importurile de petrol rusesc au crescut chiar și față de perioada de dinainte de război [în Ucraina]” insistă site-ul, scoţând în evidenţă „alternativa” reprezentată de conducta Adria administrată de Janaf.

„Noile sancțiuni nu au intrat încă în vigoare. Prin urmare, acestea nu au deocamdată niciun impact asupra aprovizionării cu energie a Ungariei”, a declarat ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, citat de site-l „Origo”. „Guvernul analizează situația, iar premierul Orban se va consulta cu președintele Trump pe această temă săptămâna viitoare, după ce va analiza implicațiile juridice și fizice”, a conchis ministrul.