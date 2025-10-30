G4Media.ro
Gafele lui Grindeanu / Cum se încăpățânează șeful PSD să demonstreze că…

dan tapalaga poza editorial, portret dan tapalaga
Sursa Foto: Inquam Photos/ Autor: Octav Ganea

Gafele lui Grindeanu / Cum se încăpățânează șeful PSD să demonstreze că n-are stofă de lider

Articole30 Oct

Sorin Grindeanu a rupt lanțurile care-l țineau din scurt în poziția de lider interimar al PSD ca să demonstreze, înainte de Congresul din 7 noiembrie, că are totuși ceva autonomie și că merită să fie, la o adică, lider plin. Pesediștii nu prea cred că Grindeanu este ce trebuie pentru a fi liderul lor. De aici toată drama. Gălăgiosul personaj insistă, în ultima vreme, să demonstreze că lesa scurtă în care se zbate de ani de zile în realitate nu există.

Numai că, de fiecare dată când încearcă să demonstreze că e liber, rezultă destul de clar că nu e lider.

De pildă, Grindeanu și-a ales cea mai proastă temă posibilă pentru a-l ataca pe Ilie Bolojan și pentru a demonstra că nu este un simplu figurant în coaliție. Cum să-l ataci fix pe legea privind pensiile magistraților, care introducea mai multă echitate în sistem? Cât de prost politician trebuie să fii ca să te plasezi de partea celei mai detestate categorii profesionale din România: pensionarii speciali?

Un lider care se pretinde de stânga apără pensionarii. Până aici, corect. Numai că, în cazul de față, nu vorbim de bătrâneii care fac coadă la Casa de Ajutor Reciproc pentru ajutor de încălzire. Grindeanu dă de pământ cu Bolojan în numele pensionarilor de lux, se bate pentru drepturile celor privilegiați, crezând că actul său de curaj politic îl va crește în ochii partidului, fără să realizeze cât de mult scade în ochii electoratului.

Cam tot din aceleași motive a tăbărât pe Oana Gheorghiu, propusă vicepremier de Ilie Bolojan. A crezut că împușcă mai mulți iepuri deodată, dar a sfârșit prin a călca pe încă o greblă. Probabil că Grindeanu și-a imaginat că, somându-l pe Bolojan să retragă numirea lui Gheorghiu pe motiv că l-a criticat pe Trump pentru comportamentul golănesc de la întâlnirea cu Zelenski din Biroul Oval, le va dovedi tuturor cât de dur tratează relația cu premierul și cât de proamerican este la bază.

Aici Grindeanu a calculat iarăși greșit. Tot ce a obținut în urma atacului la Oana Gheorghiu, premiată inclusiv de Ambasada SUA în primul mandat al lui Trump, la capitolul femei curajoase, a fost să le amintească tuturor diferența dintre competență și corupție. Nu există antiteză mai mare decât cea dintre acțiunile fondatoarei de la Dăruiește Viață, implicată în zeci de cauze sociale de impact, și comportamentul său politic din ultimii ani, de la OUG 13 la zborurile Nordis.

Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu au construit de la zero un spital pentru copiii bolnavi de cancer, în timp record, din bani privați. PSD-ul domnului Grindeanu nu a construit niciun spital în ultimii 35 de ani, din care vreo 30 i-a petrecut la putere înfipți la banii publici. N-ar mai fi nimic de spus. Absolut jenant pentru un politician cu pretenții de lider să nu înțeleagă ridicolul situației în care singur s-a plasat.

În cazul Oanei Gheorghiu mai e ceva: disprețul sincer pesedist față de societatea civilă autentică. Un dispreț imposibil de reprimat, care le-a amintit tuturor de protestele masive de după Colectiv, OUG 13, 10 august – toate generate de corupția pesedistă.

Și în cazul atacului la Bolojan, și în cazul atacului la Gheorghiu, îl suspectez pe Grindeanu că a mai avut ceva în cap: reflexul natural de a se pune bine cu șeful cel mare, fie de la Cotroceni, fie de peste Ocean. Istoria ne arată că a tras tot timpul la vâsle în barca puternicilor zilei, împreună cu Liviu Dragnea pe lacul Belina sau la Washington. Grindeanu s-a repezit, în ianuarie 2017, împreună cu același Dragnea, cam pe când cloceau amândoi OUG 13, să pupe inelul la ceremonia de inaugurare a primului mandat al președintelui Trump.

Las aici pentru împrospătarea memoriei o imagine elocventă:

Liviu Drangea Sorin Grindeanu Donald Trump
Sursa Foto: Facebook

Șirul gafelor făcute din absența celor mai elementare instincte politice este, evident, mai lung. Vi-l mai amintiți pe Sorin Grindeanu, opărit foc pe useriști, gata să rupă coaliția, din cauză că s-au opus declarării de doliu național pentru Ion Iliescu? Ei bine, și atunci s-a dovedit lipsit de fler politic.

Grindeanu a crezut că va câștiga dividende politice de pe urma morții lui Ion Iliescu, ridicat la rang de simbol național. Numai că, la fel ca de fiecare dată, a calculat greșit impactul acțiunilor sale. O mână de oameni a participat la funeraliile fostului lider PSD. Nici măcar atunci, cățărat pe catafalcul lui Ion Iliescu, Sorin Grindeanu nu a reușit să lase impresia că este ceva mai mult decât un mărunt politician în așteptarea următoarei numiri în funcție, gata oricând să execute ordinul „salt înainte”, atât cât îi permite lanțul.

 

 

 

Tags:
6 comentarii

  1. Domnule Tapalaga, cu faptul că Grindeanu nu e mare sculă de politician nu e nevoie de atâtea articole să fim convinși…dar se pare că îi dăm prea multă atenție. Adevăratul șef al PSD va fi Claudiu Manda și a lui Olguta. Desemnarea candidatului PSD la Capitală e primul semn ca acum nu mai e loc de disidențe. Cine mișcă în front, zboară. Cât despre numirea doamnei de la ONG cam are dreptate. Nu ai voie, ca țară mică să pui pe cineva antiTrump într-o așa funcție. Sincer, politica noastră externă e ok¿..doamna are habar de funcția ei??¿ la fel și ocupantul de la apărare.Ne miram de ce pleacă americanii¿

  2. Ce sa demonstreze Grindeanu? Ca n-are rau de inaltime? CA NORDIS? Ca madam ….. cum o cheama, aia cu PR-ul ….. Ca Lebesque? Ca OUG 13? Ca stiuca?

    Bolojan o sa-l supporte pana o sa-l dea afara cu tot cu pzd din guvern. Si apoi sa faca alianta cu Semeon HAUR si anticipate! Milei i-a primis o drujba!

    Ca de obicei, prostul nu e prost destul daca nu e si infatuat!

